Вт, 28.01.2020
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Кариньш: профессионализм правоохранительных органов - на высоком уровне

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Профессионализм правоохранительных органов находится на высоком уровне, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, отвечая на вопрос журналистов о процессуальных действиях, проводимых во вторник правоохранительными органами в ликвидируемом ABLV Bank.

По словам Кариньша, он узнал о действиях правоохранительных органов в ABLV Bank из средств массовой информации.

"Для нас важно, чтобы в цепочке процессуальных действий не только выявлялись нарушения, но и предъявлялись обвинения, выносились приговоры. В нашей стране быстро набирает силу верховенство права, но его необходимо сделать более эффективным. Я полностью доверяю правоохранительным органам, которые выполняют свою работу профессионально", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, процессуальные действия, которые правоохранительные органы во вторник проводят в ликвидируемом ABLV Bank, могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро.

Как сообщила представитель прокуратуры Лаура Маевска, неотложные процессуальные действия в банке проводят сотрудники прокуратуры по борьбе с оргпреступностью, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налогово-таможенного управления Службы государственных доходов, Комиссии рынка финансов и капитала. Проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

По словам Маевски, следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил агентству LETA, что во вторник в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.

В феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

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