VARAM поручили провести консультации о создании нового Саулкрастского края

Депутаты обсуждали этот вопрос более часа и в конечном итоге пришли к соглашению концептуально поддержать предложение партнеров по коалиции - национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - и поручить VARAM провести консультации с вовлеченными самоуправлениями. В то же время, по словам членов комиссии, это еще не означает, что сороковой край будет создан.

Предложение ВЛ-ТБ/ДННЛ предусматривает объединение в новом крае Саулкрастского и Сейского краев, Ледурги, Скулте и Видрижской волости.

Эти изменения затронут также Адажи и Царникаву, потому что на данный момент VARAM предлагает объединить с ними Саулкрасты и Сейский край.

Большинство представителей самоуправлений, принявших участие в заседании комиссии, выразили недоумение и несогласие с таким предложением национального объединения, отметив, что консультации о такой модели разделения краев не проводились ни с одним муниципалитетом .

VARAM должно будет провести консультации с представителями Саулкрастского, Сейского, Лимбажского и Кримулдского самоуправлений, однако на заседании прозвучали предложения провести консультации также с Сигулдской думой, Адажской думой и другими муниципалитетами.