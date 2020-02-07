Майя Семак - дочь тренера "Зенита", которая в этом году сделает его дедом

"Время поделиться нашим счастьем с миром", - написала Майя Семак на своей странице в сети Instagram.

Майя - дочь Анны Семак от первого брака (Сергей Семак её третий муж). Всего 43-летний Сергей Семак воспитывает восьмерых детей - Илью (от первой жены, Светланы), Семёна, Ивана, Майю, Варвару, Савву, Иларию и Таню. Сам Семак также рос в большой и дружной семье - у него есть четверо братьев.

Но давайте сосредоточимся на Майе, которая 25 января объявила о том, что Сергей Семак впервые станет дедушкой. Ей 20 лет, а её избранник Евгений Гуревич на год её старше.

Девушка признавалась, что её молодой человек узнал о том, кто её отец, только спустя полгода отношений.

Из-за профессии отца, который в бытность футболистом играл в ЦСКА, французском ПСЖ, казанском "Рубине" и питерском "Зените", Майя сменила восемь школ. Девушка училась в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета.

Кстати, Майя активно увлекается спортом - ходит на матчи "Зенита", а в возрасте 12 лет увлеклась конным спортом и мечтала о выступлении на Олимпиаде. Правда, потом занялась ездовым спортом, была членом сборной России и даже стала вице-чемпионкой Европы. По словам девушки, это сложнее лёгкой атлетики. Как следствие - у Семак начались проблемы со здоровьем и пришлось оставить спорт.

Несмотря на юный возраст, будущим родителям не стоит переживать из-за беременности, так как они с лёгкостью могут рассчитывать на помощь бабушек и дедушек.