"Сибирь" нанесла рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд

Для рижского "Динамо" это поражение стало седьмым подряд, в связи с чем команда Гирта Анкипанса практически попрощалась даже с теоретическими шансами на путёвку в плей-офф.

Хозяева провели активный первый период и нанесли по воротам соперника 18 бросков. Самый реальный шанс открыть счёт был у Колтона Гиллиса, но ворота "Сибири" спасла штанга ворот.

Стоит отметить, что в этом матче в КХЛ дебютировали Янис Шваненбергс и Рейнис Лейниекс.

Во втором периоде "динамовцы" не использовали два большинства, а борьба стала напряжённее. В какой-то момент на площадке даже возникла небольшая потасовка.

Острое противостояние продолжилось и в третьем периоде - на 5-й минуте Гиллис подрался с Данилой Романцевым. За этот инцидент канадец получил 5+2 штрафных минут, а вскоре на скамейку штрафников отправился и Виталий Павлов, оставив "Динамо" защищать втроём против пятерых.

Первая и единственная шайба в матче была заброшена в середине заключительного отрезка игры благодаря Александру Шарову.