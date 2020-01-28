Вт, 28.01.2020
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"Сибирь" нанесла рижскому "Динамо" седьмое поражение подряд

Рижское "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Во вторник, 28 января, рижское "Динамо" у себя дома с минимальным счётом уступило новосибирской "Сибири" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Для рижского "Динамо" это поражение стало седьмым подряд, в связи с чем команда Гирта Анкипанса практически попрощалась даже с теоретическими шансами на путёвку в плей-офф.

Хозяева провели активный первый период и нанесли по воротам соперника 18 бросков. Самый реальный шанс открыть счёт был у Колтона Гиллиса, но ворота "Сибири" спасла штанга ворот.

Стоит отметить, что в этом матче в КХЛ дебютировали Янис Шваненбергс и Рейнис Лейниекс.

Во втором периоде "динамовцы" не использовали два большинства, а борьба стала напряжённее. В какой-то момент на площадке даже возникла небольшая потасовка.

Острое противостояние продолжилось и в третьем периоде - на 5-й минуте Гиллис подрался с Данилой Романцевым. За этот инцидент канадец получил 5+2 штрафных минут, а вскоре на скамейку штрафников отправился и Виталий Павлов, оставив "Динамо" защищать втроём против пятерых.

Первая и единственная шайба в матче была заброшена в середине заключительного отрезка игры благодаря Александру Шарову.

После этого матча "Динамо" с 34 очками в 51 матче занимают предпоследнее место в лиге и отстают от первой восьмёрки на 22 очка. Следующий матч рижане проведут 30 января на выезде против московского "Динамо".

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