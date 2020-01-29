Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака - счастливчиков февраля в плане финансов

Овен

Деловые контакты, встречи и переговоры в феврале помогут Овнам увеличить число клиентов, что станет хорошим стимулом для долгосрочных планов. При этом, по словам астролога, у этих людей появятся и дополнительные обязанности. Так что, несмотря на удачу в бизнесе, ситуация на службе станет более напряженной.

Чтобы не потерять доверие в отношениях, Павел Глоба не советует Овнам начинать какое-либо общее дело с близкими друзьями.

При этом астролог уверяет, что все усилия представителей этого знака Зодиака не будут напрасными - им удастся накопить внушительную сумму, что позволит совершить ранее запланированную крупную покупку. Кроме того, перед Овнами откроются хорошие перспективы на будущее.

Лев

В феврале 2020 года, по прогнозу Павла Глобы, Львы получат шанс шагнуть вверх по карьерной лестнице, однако им предстоит решить весьма трудную задачу, с которой ранее никому не удавалось справиться добросовестно.

Безработным Львам астролог рекомендует серьезно заняться поиском вакансий - и лучше в компаниях, где работают их друзья и знакомые.

Кроме того, Павел Глоба советует представителям этого знака зодиакального круга быть внимательнее в финансовое сфере, иначе обещанные суммы по какой-то причине могут пройти мимо них.

Близнецы

Профессиональная жизнь Близнецов в феврале 2020 года обещает быть насыщенной.

Этот месяц благоприятен для подписания договоров, запуска новых проектов, заключения сделок, а также возобновления сотрудничества со старыми партнерами и клиентами.

Все это поможет представителям данного знака как на их месте работы на сегодняшний день, так и в том случае, если они решат сменить ее.