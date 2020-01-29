Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака - счастливчиков февраля в плане финансов

Известный российский астролог Павел Глоба составил финансовый гороскоп на февраль 2020 года и выделил три знака Зодиака, представителям которых в этом месяце удастся существенно поправить свое финансовое положение.
Овен
Деловые контакты, встречи и переговоры в феврале помогут Овнам увеличить число клиентов, что станет хорошим стимулом для долгосрочных планов. При этом, по словам астролога, у этих людей появятся и дополнительные обязанности. Так что, несмотря на удачу в бизнесе, ситуация на службе станет более напряженной.
Чтобы не потерять доверие в отношениях, Павел Глоба не советует Овнам начинать какое-либо общее дело с близкими друзьями.
При этом астролог уверяет, что все усилия представителей этого знака Зодиака не будут напрасными - им удастся накопить внушительную сумму, что позволит совершить ранее запланированную крупную покупку. Кроме того, перед Овнами откроются хорошие перспективы на будущее.
Лев
В феврале 2020 года, по прогнозу Павла Глобы, Львы получат шанс шагнуть вверх по карьерной лестнице, однако им предстоит решить весьма трудную задачу, с которой ранее никому не удавалось справиться добросовестно.
Безработным Львам астролог рекомендует серьезно заняться поиском вакансий - и лучше в компаниях, где работают их друзья и знакомые.
Кроме того, Павел Глоба советует представителям этого знака зодиакального круга быть внимательнее в финансовое сфере, иначе обещанные суммы по какой-то причине могут пройти мимо них.
Близнецы
Профессиональная жизнь Близнецов в феврале 2020 года обещает быть насыщенной.
Этот месяц благоприятен для подписания договоров, запуска новых проектов, заключения сделок, а также возобновления сотрудничества со старыми партнерами и клиентами.
Все это поможет представителям данного знака как на их месте работы на сегодняшний день, так и в том случае, если они решат сменить ее.
Близнецы, по словам астролога, имеют все шансы стать триумфаторами. В финансовой сфере грядут улучшения: возможно неожиданное денежное поступление - премия, возвращение давно забытого долга или аванс за работу, которую только предстоит выполнить.