Имущество премьера России оценили уже на 3 млрд рублей; все записано на родственников

Ранее "Русская служба BBC" оценивала недвижимость во владении сестры Мишустина Натальи Стениной в 1 млрд рублей.

Так, шесть домов на Рублевке и земельный участок в размере 2,6 га принадлежат двум старшим сыновьям Мишустина, его отцу и сестре. ФБК заявляет, что эта собственность стоит 1,5 млрд рублей. Имущество состоит из трех соседствующих участков, которые были приобретены в разные годы.

В элитном поселке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья, сестре премьера РФ Наталье Стениной принадлежит участок площадью 0,25 га и дом - 925 кв.метров. Ранее "Русская служба BBC" оценила этот объект недвижимости в 400 млн рублей. В Росреестре недвижимость записана на "Российскую Федерацию". В этом же районе у сестры Мишустина есть еще один участок, только в другом поселке - Славково. Официальный владелец засекречен, что но ФБК приводит фрагмент выписки из Росреестра, согласно которой участок записан на Стенину, в 2009 году получившую его в подарок.

Среди недвижимости Стениной - квартира в элитном жилкомплексе Knightsbridge Park в Хамовниках. Площадь — 170 квадратных метров, по оценке BBC апартаменты стоят 180 миллионов рублей, по оценке ФБК — 200 миллионов. Квартира записана на "Российскую Федерацию", но фонд Навального нашел доказательства - старую выписку из Росреестра, где в качестве собственника с 2018 года указана сестра Мишустина Наталья Стенина. Среди прочего - здание ресторана «Недальний Восток» на Тверском бульваре. ФБК сообщает, что стоимость этого строения и земли под ним — около миллиарда рублей, а значит, часть Стениной стоит около 250 миллионов.

Квартира на Трехгорном Валу принадлежит старшим сыновьям Мишустина - Алексею и Александру. Мишустин получил жилье в 2004 году от Управления делами президента как заместитель министра по налогам и сборам — в качестве компенсации за низкую зарплату. Ранее в прессе не упоминалось, но Мишустину принадлежат две квартиры в жилом комплексе "Спорт Хаус" в районе Хамовники, в центре Москвы. Квартиры, каждая по 180 кв. метров, стоит порядка 180 млн рублей, полагает Фонд Навального.

В Росреестре собственником указана "Российская Федерация", однако, ФБК со ссылкой на старые выписки отмечает, что в 2015 году квартиры выкупила подконтрольная Александру Удодову* фирма "Истком", а в 2018-м — ресторатор Аркадий Новиков, который не позже, чем через год продал их старшим сыновьям Мишустина. Они получили квартиры в возрасте старше 18 лет, поэтому Мишустин имел право не указывать их в своей декларации.

В общей сложности стоимость этих недвижимых объектов может составлять 2 млрд 800 рублей, заключает Алексей Навальный. Мишустин проработал на государственной службе 22 года. *Предприниматель Александр Удодов упоминался в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС.

*Предприниматель Александр Удодов упоминался в прессе как знакомый Мишустина и один из предполагаемых участников махинаций с возвратом НДС.