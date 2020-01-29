Китай: граждан ЕС начнут вывозить из эпицентра коронавируса

Граждан Евросоюза на этой неделе вывезут из китайского города Ухань, который стал эпицентром смертельного вида коронавируса, сообщила Европейская Комиссия. Транспортировку обеспечат два французских самолета.
"Согласно предварительным данным, на первом самолете будут перевезены примерно 250 граждан Франции, и более 100 граждан присоединятся на втором самолете", - указано в сообщении Еврокомисии.
"Это первая просьба о помощи, в ближайшие дни могут последовать еще", - указано в сообщении ЕК.
На данный момент в Китае от нового вида коронавируса скончались 100 человек. Эпицентром считается город Ухань. Более 50 млн жителей этого города живут в условиях карантина и изоляции.
Во вторник, 28 января, Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай. В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Позднее стало известно, что 33-летний житель расположенного в Баварии города Штарнберг заразился китайским коронавирусом при общении с коллегой из Китая, посетившей Германию на прошлой неделе.
В свою очередь в Японии новым типом коронавируса заразился водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань. Напомним, именно здесь произошла вспышка коронавируса. По информации Kyodo News, это первый случай заражения в Японии, не связанный с поездками в Китай.
На данный момент всего в Японии коронавирус подтвердили у шести человек, у пятерых из которых заболевание диагностировали после посещения Поднебесной.
По информации на 28 января, вирус продолжает быстро распространяться: в Китае - уже больше 4,5 тысяч заболевших и 106 смертельных исходов.