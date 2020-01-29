Китай: граждан ЕС начнут вывозить из эпицентра коронавируса

"Согласно предварительным данным, на первом самолете будут перевезены примерно 250 граждан Франции, и более 100 граждан присоединятся на втором самолете", - указано в сообщении Еврокомисии.

"Это первая просьба о помощи, в ближайшие дни могут последовать еще", - указано в сообщении ЕК.

На данный момент в Китае от нового вида коронавируса скончались 100 человек. Эпицентром считается город Ухань. Более 50 млн жителей этого города живут в условиях карантина и изоляции.

Во вторник, 28 января, Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, не посещавших Китай. В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Позднее стало известно, что 33-летний житель расположенного в Баварии города Штарнберг заразился китайским коронавирусом при общении с коллегой из Китая, посетившей Германию на прошлой неделе.

В свою очередь в Японии новым типом коронавируса заразился водитель автобуса, перевозивший туристов из китайского города Ухань. Напомним, именно здесь произошла вспышка коронавируса. По информации Kyodo News, это первый случай заражения в Японии, не связанный с поездками в Китай.

На данный момент всего в Японии коронавирус подтвердили у шести человек, у пятерых из которых заболевание диагностировали после посещения Поднебесной.