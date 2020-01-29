Ср, 29.01.2020
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Сэкономленные зимой деньги потратят на гравийный дороги

Универсальная машина для обслуживания дорог Latvijas valsts ceļi

ФОТО: LETA

Этой зимой ужалось сократить расходы на содержание дорого, поэтому средства будут направлены на летний работы на гравийных дорогах, сообщил руководитель госпредприятия по обслуживанию автодорог Latvijas valsts ceļi (LVC ) Янис Ланге в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma.

Ланге отметил, что если в ближайшие месяцs сохранится такая же погода, как до сих пор, финансирование, которое было предусмотрено на содержание дорог в зимний сезон, будет направлено на приведение  в порядок гравийных дорог и борьбу с пылью грядущим летом. 

"Так происходило всегда. Мы планируем средства с 1 января по 31 декабря. Если зима суровая, то забираем с летних работ, а если на зимних получается сэкономить, то накидываем на летние", - рассказал Ланге.

Руководитель LVC указал, что, например, в январе 2019 года на ежедневное обслуживание дорог ушло 9,8 млн евро, а в январе этого года - примерно 4 млн евро, но, эти деньги потрачены на улучшение дорог в гравийным покрытием. 

По словам Ланге, более конкретная сумма, сколько удалось сэкономить, можно будет узнать в конце марта. 

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