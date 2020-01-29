Сэкономленные зимой деньги потратят на гравийный дороги

Ланге отметил, что если в ближайшие месяцs сохранится такая же погода, как до сих пор, финансирование, которое было предусмотрено на содержание дорог в зимний сезон, будет направлено на приведение в порядок гравийных дорог и борьбу с пылью грядущим летом.

"Так происходило всегда. Мы планируем средства с 1 января по 31 декабря. Если зима суровая, то забираем с летних работ, а если на зимних получается сэкономить, то накидываем на летние", - рассказал Ланге.

Руководитель LVC указал, что, например, в январе 2019 года на ежедневное обслуживание дорог ушло 9,8 млн евро, а в январе этого года - примерно 4 млн евро, но, эти деньги потрачены на улучшение дорог в гравийным покрытием.