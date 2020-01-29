Парковка у больницы обошлась в более чем сто евро

Уже ранее в интернете появлялись истории жителей, которые расстались с внушительными суммами за парковку на территории больницы им. П. Страдыня. TVNET связался с мужчиной, который 27 января 2020 года простоял у отделения порядка 10 часов и расстался со 133 евро. Янис (имя изменено), рассказал, что привез отца в больницу, где ему провели ряд манипуляций и после отправили на операцию.

"Все эти часы я сопровождал отца. Десять часов пролетели незаметно, и, когда отца отправили на операцию, я поехал домой. Счет за парковку составил 133 евро - первый час бесплатно, а далее - семь евро за полчаса. Вот и получилось, 133 евро", - рассказал Янис.

Счет за автостjянку на территории больницы им. П. Страдыня ФОТО: Facebook

"Я оплатил, "качать" права не стал, тем более, там было предупреждение о расценках цене, и я сам виноват, что невнимательно посмотрел. У меня есть деньги, я могу расстаться с такой суммой. Но, представьте, если кто-то, для кого это огромная сумма, вот так же невнимательно посмотрит и оставит машину? Я надеюсь, что моя история поможет другим людям избежать неприятностей", - рассказал Янис. Он возмущен такими высокими расценками, считая их несоразмерными доходам латвийцев.

Пресс-секретарь больницы им. Паула Страдыня в разговоре с TVNET сообщила, что автостоянка на территории больницы действительно дорогая- семь евро за полчаса, начиная со второго часа. Первый час действительно бесплатный. "Изменений не ожидается. Такая оплата установлена, чтобы максимально освободить территорию больницы от частного транспорта. У нас сложная инфраструктура, узкие дороги, по территории интенсивно передвигается транспорт Службы неотложной медицинской помощи, а также различные поставщики, которые привозят в больницу все необходимое - медикаменты, продовольствие для пациентов, а также транспорт, который вывозит отходы, белье и т.д. Каждая машина может помещать движению оперативных служб, и это может стоить кому-то жизни. Ведь к нам привозят людей, которым нужна незамедлительная и очень серьезная помощь - с инфарктом, инсультом. Каждая минута, даже секунда - очень важны", - так высокую стоимость за услуги автостоянки пояснила Вейнберга.

Представитель больницы порекомендовала посетителям оставлять автомобиль на просторной автостоянке у нового корпуса А1. Первый час бесплатный, каждые следующие полчаса - один евро. "Если посетитель стоит больше 10 часов, тогда оплата составляет 20 евро в сутки. Когда начинаются вторые сутки с момента заезда на парковку, оплата продолжается как указано - 1 евро за 30 минут", - рассказала Вейнберга. Расценки на парковку на территории больницы доступны на сайте медучреждения.