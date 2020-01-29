Коронавирус: British Airways отменила все рейсы в Китай

Британская авиакомпания British Airways утром 29 января объявила, что приостанавливает все прямые рейсы в материковую часть Китая в связи со вспышкой коронавируса.
"Мы приносим извинения нашим пассажирам за неудобства, но безопасность пассажиров и нашего летного состава является для нас приоритетом",- говорится в заявлении BA.
В настоящее время на сайте авиакомпании невозможно приобрести билеты на прямые рейсы в Китай на любые даты в январе и феврале. До этого у перевозчика были рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, в первые два - ежедневно.
Ранее рейсы в Китай частично отменили авиакомпании United Airlines, Air Canada и Cathay Pacific Airways.
Британский МИД накануне рекомендовал гражданам не ездить без крайней необходимости в материковый Китай, где по состоянию на утро среды подтверждено почти 6 тысяч случаев заболевания и 132 смертельных случая.
Правительства разных стран предприняли меры по эвакуации своих граждан, находящихся в очаге распространения вируса - провинции Хубэй.
По данным МИД Британии, в зоне заражения в настоящий момент находятся около 300 британцев. Они будут эвакуированы на родину, после чего помещены в карантин на две недели.
В Австралию из Китая возвращаются порядка 600 австралийских граждан, которых власти страны планируют изолировать на острове Рождества в Индийском океане, расположенном примерно в 1500 км от австралийских берегов.
Вывозом своих граждан из Китая озабочены также Япония, США и многие страны Евросоюза.
Рейсы из России
Российская авиакомпания "Уральские авиалинии", тем временем, в среду временно отменила рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в японский Саппоро.
В сообщении авиакомпании это объясняется тем, что рейсы на эти направления популярны среди китайских туристических групп, которые летят в Европу транзитом через Россию.
Ранее были отменены рейсы авиакомпании в несколько китайских городов из Екатеринбурга и Тюмени.
При этом, сообщает Интерфакс, авиакомпания продолжит летать в Пекин и Харбин.
Случаи заболевания коронавирусом выявлены еще в 16 странах, в том числе во Франции и Германии.
Австралийский прорыв
Между тем австралийские ученые стали первыми, кто смог воссоздать коронавирус за пределами Китая. Они назвали это "значительным прорывом", который может помочь в диагностике и лечении вируса, который стремительно распространяется и уже вышел за пределы Китая.
Исследователи из специализированной лаборатории в Мельбурне заявили, что смогли воссоздать копию китайского коронавируса, образец которого они получили в прошлую пятницу.
"Мы готовились к чему-то подобному много-много лет и именно поэтому смогли получить ответ так быстро", - рассказал доктор Майк Кэттон из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти.
Воссозданную копию вируса австралийские ученые собираются передать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в надежде на то, что их открытие поможет всеобщим усилиям по диагностике и лечению вируса.
Для диагностики и оценки пробных вакцин
Копия коронавируса может быть использована в качестве контрольного материала для тестирования, а также "изменит правила игры" в диагностике, считают австралийские ученые.
По мнению исследователей, благодаря воссозданной ими копии коронавирус можно будет диагностировать еще на ранней стадии - у людей, у которых еще не проявились его симптомы.
Китайские власти заявили, что коронавирус, как и обычный грипп, способен распространяться еще во время инкубационного периода. Однако в ВОЗ отмечают, что пока неясно, заразен ли он до проявления симптомов. По данным организации, инкубационный период коронавируса может составлять от двух до 10 дней.
"Тест на антитела позволит нам ретроспективно проверить пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы получить более точное представление о том, насколько широко он распространен", - заявил доктор Кэттон.
Кроме того, по его словам, с помощью копии коронавируса можно будет оценивать эффективность пробных вакцин.