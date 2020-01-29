Коронавирус: British Airways отменила все рейсы в Китай

PA Media Отмена рейсов British Airways в Китай вступила в силу сразу после принятия решения. Компания делает все возможное, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов

"Мы приносим извинения нашим пассажирам за неудобства, но безопасность пассажиров и нашего летного состава является для нас приоритетом",- говорится в заявлении BA.

В настоящее время на сайте авиакомпании невозможно приобрести билеты на прямые рейсы в Китай на любые даты в январе и феврале. До этого у перевозчика были рейсы в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, в первые два - ежедневно.

Ранее рейсы в Китай частично отменили авиакомпании United Airlines, Air Canada и Cathay Pacific Airways.

Британский МИД накануне рекомендовал гражданам не ездить без крайней необходимости в материковый Китай, где по состоянию на утро среды подтверждено почти 6 тысяч случаев заболевания и 132 смертельных случая.

Правительства разных стран предприняли меры по эвакуации своих граждан, находящихся в очаге распространения вируса - провинции Хубэй.

По данным МИД Британии, в зоне заражения в настоящий момент находятся около 300 британцев. Они будут эвакуированы на родину, после чего помещены в карантин на две недели.

В Австралию из Китая возвращаются порядка 600 австралийских граждан, которых власти страны планируют изолировать на острове Рождества в Индийском океане, расположенном примерно в 1500 км от австралийских берегов.

Вывозом своих граждан из Китая озабочены также Япония, США и многие страны Евросоюза.

Рейсы из России

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии", тем временем, в среду временно отменила рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в японский Саппоро.

В сообщении авиакомпании это объясняется тем, что рейсы на эти направления популярны среди китайских туристических групп, которые летят в Европу транзитом через Россию.

Ранее были отменены рейсы авиакомпании в несколько китайских городов из Екатеринбурга и Тюмени.

При этом, сообщает Интерфакс, авиакомпания продолжит летать в Пекин и Харбин.

Случаи заболевания коронавирусом выявлены еще в 16 странах, в том числе во Франции и Германии.

Австралийский прорыв

PETER DOHERTY INSTITUTE FOR INFECTION AND IMMUNITY

Между тем австралийские ученые стали первыми, кто смог воссоздать коронавирус за пределами Китая. Они назвали это "значительным прорывом", который может помочь в диагностике и лечении вируса, который стремительно распространяется и уже вышел за пределы Китая.