В Одни Ворота: Юность и тёмные стороны характера Коби Брайанта
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
Выпуск "В Одни Ворота!" на этой неделе, как и все спортивные издания мира, посвящён личности Коби Брайанта.
Послушайте очерк о личности Коби Брайанта. Вы узнаете о его юности и тёмных сторонах характера.
Коби пришел в лигу сразу со школьной скамьи, миновав колледж и сходу превратившись в одного из лидеров легендарной команды Los Angeles Lakers.
По завершении карьеры Коби не перестал быть частью баскетбола, и даже после неожиданной кончины не перестанет быть частью этой игры: силуэт Коби Брайанта вполне возможно сменит легендарный силуэт Джерри Уэста на логотипе НБА.
Подробности этих и других страниц биографии легендарного Коби Брайанта слушайте в выпуске "В Одни Ворота!".