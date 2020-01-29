В Одни Ворота: Юность и тёмные стороны характера Коби Брайанта

Сегодня в выпуске:

Выпуск "В Одни Ворота!" на этой неделе, как и все спортивные издания мира, посвящён личности Коби Брайанта.

Послушайте очерк о личности Коби Брайанта. Вы узнаете о его юности и тёмных сторонах характера.

Коби пришел в лигу сразу со школьной скамьи, миновав колледж и сходу превратившись в одного из лидеров легендарной команды Los Angeles Lakers.

По завершении карьеры Коби не перестал быть частью баскетбола, и даже после неожиданной кончины не перестанет быть частью этой игры: силуэт Коби Брайанта вполне возможно сменит легендарный силуэт Джерри Уэста на логотипе НБА.