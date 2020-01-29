Левые повороты из/в Медемциемс закроют. Жители в недоумении

Работы планируют начать в апреле-мае этого года. Предусматривается, что для увеличения безопасности, будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса по направлению в Елгаву, а также и правый поворот - из Риги в Медемциемс. Реализация проекта займет 45 дней, работы проведет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Затраты составят 161 689 евро без PVN.

Впредь, чтобы добраться из Медемциемса в Елгаву, надо будет повернуть направо по направлению к Риге, и через 800 метров развернуться в специально оборудованном для этого маневра месте. А вот чтобы из Риги повернуть в Медемциемс, нужно проехать поселок на четыре километра в сторону Елгавы. Развернуться на двухуровневом перекрестке с Рижской окружной дорогой. И проехать еще четыре километра - вернуться в Медемциемс.

На пресс-конференцию пришли десятки местных жителей, которые очень громко выражали свое недовольство и недоумение. Они указали, что с ними никто не обсуждал планы, мнение населения поселка не учитывалось. Люди считают, что LVC выбрало вариант, самый дешевый для себя, но самый невыгодный для местных жителей. Каждый день автоводителям придется проезжать лишние 10 километров, чтобы вернуться домой из столицы. Люди посчитали, что ежемесячные расходы увеличатся на 50-100 евро в месяц для каждой семьи. Жители полагают, что выгоднее и проще всего - установить светофор или круговое движение.

Представитель LVC рассказал, что на таких дорогах вне населенных пунктов никто круговое движение не строит и светофоры не ставит. Он сказал, что рядом есть двухуровневый перекресток, который решит проблему с левым поворотом с Елгавского шоссе на Медемциемс и обратно. Жители напомнили, что светофор стоит в Яунолайне, где проживают меньше людей. Их намерение собрать подписи против изменений, отметили в LVC, скорее всего, запланированным изменениям не помешает.