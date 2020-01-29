В государственные автодороги в этом году вложат 250,5 млн евро

Финансирование государственных автодорог в этом году будет на 1,2 млн евро больше, чем в 2019 году, и составит 250,5 млн евро, сообщил в среду журналистам председатель правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Янис Ланге.
В том числе из государственного бюджета на содержание дорог выделено 213,2 млн евро, из фондов ЕС - 37,3 млн евро. На 95 объектах работы будут выполняться на государственное финансирование, на шести объектах - с софинансированием ЕС.
"Приоритетом в этом году, как и в прошлом, будут дороги с интенсивным движением - главные государственные и региональные дороги. Работы будут проведены примерно в том же масштабе, что и в прошлом году, разница будет в источниках финансирования - в этом году только на шести объектах работы будут софинансироваться из фондов ЕС", - сказал Ланге.
Самые масштабные работы предстоят на участке Видземского шоссе возле "Сените", на Лиепайском шоссе возле Салдуса, на Даугавпилсском шоссе у поворота на Скривери и на Елгавском шоссе.
В сети государственных дорог работы планируются на 101 объекте, в том числе на 33 объектах ремонт уже начат в 2019 году. Ремонтироваться будут 10 участков главных государственных дорог, 45 региональных и 20 местных дорог. В прошлом году дорожные работы велись на 99 объектах общей протяженностью 800 км
Работы планируются также на 42 мостах. 13 мостов будут перестроены, четыре построены заново.
Руководитель ЛВЦ также сообщил, что благодаря теплой зиме удалось сэкономить средства на зимнем содержании дорог, и они будут направлены на содержание грунтовых местных дорог летом.