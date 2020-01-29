Крауклис и алкоголь. Все ли аргументы верны?

ФОТО: Global Comission on Drugs, no pētījuma žurnālā The Lancet

Полезен ли алкоголь в малых дозах?

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Употребление алкоголя в небольших дозах считают полезным для сердца и сосудов, однако среди ученых отличаются мнения, какую дозу алкоголя считать понятной. В официальных диетических рекомендациях США, например, указано, что женщинам не стоит употреблять больше одного напитка в день, а мужчинам - больше двух (под понятием "один напиток" в США подразумевают 0,35 литра пива, 0,15 литра вина или 0,05 литра спиртового напитка).

Однако, например, Школа общественного здоровья в Гарварде советует осторожно воспринимать советы употреблять алкоголь для улучшения здоровья, так как люди часто не останавливаются после одного напитка. Кроме того, если человек физически активен, но без лишнего веса и сосудистых заболеваний в семейной истории, употребление алкоголя его состояние здоровья не улучшит. И Всемирная организация здравоохранения советует лучше алкоголь не употреблять, так как риск больше потенциальных благ. Здоровый образ жизни и физически активности - куда более безопасные способы улучшить здоровье.

Означает ли более дорогой алкоголь, что молодежь чаще станет выбирать наркотики?

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Крауклис отмечает, что у государств с более труднодоступным алкоголем есть проблемы с подростковой наркоманией. В разговоре с Re:Check он пояснил, что думал под этим, к примеру, Швецию, где у правительства - монополия на торговлю алкоголем, Финляндию, Норвегию, отдельные штаты США. Информацию он получил в разговорах с коллегами из этих стран, руководителями других самоуправлений, а также читал об этом, однако на конкретные публикации он указать не смог. Re:Check не получила подтверждения утверждениям Крауклиса в контексте этих стран. В статистике не отражается, что в северных странах наркотики употребляют чаще, чем в других местах в Европе.

В 2013 году было опубликовано исследование о студентах в Австралии и их соображениям, какие одурманивающие вещества они приобретают. Исследователей интересовало, начали ли подростки в случае повышения цен на алкоголь рассматривать приобретение марихуаны или так называемого экстази. 49% сказали, что не будут покупать марихауну, и 58%, что не приобретут экстази вне зависимости от цен на алкоголь. Однако число студентов, утверждавших, что рассмотрели бы возможность приобретение наркотиков, действительно вырастало в зависимости от того, какую сумму исследователи называли как стандартную цену напитка.