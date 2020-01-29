Крауклис и алкоголь. Все ли аргументы верны?
Заканчивается срок введенного прошлым летом снижения акцизного налога на алкоголь, и в марте снова можно поднимать цены на крепкие напитки. В связи с этим возобновились дискуссии, не нужно ли рост цен притормозить, так как в его результате могут значительно измениться объемы приграничной торговли и доходы в бюджет.
Полуправда - утверждение содержит как правду, так и ложную информацию, часть фактов умолчена
В дискуссии об алкоголе на социальном портале Twitter часто вступает один из главных оппонентов поднятия цены, председатель Валкской краевой думы Вент Арманд Крауклис (Видземская партия). Re:Check проверила несколько утверждения мэра.
Может ли повышение цен снизить одурманивание?
Несмотря на то, что мэр Валки аргументы Министерства здравоохранения о связи стоимости алкоголя с частотой употребления и вызываемых им последствиях называет смешным, среди исследователей царит практически единогласие в том, что регулирование цен или повышение налогов - эффективный способ, как снизить как потребление алкоголя, так и вызванные им последствия. Это признала и Всемирная организация здравоохранения.
Например, ученые из Центра исследований зависимостей университета Виктории в Канаде исследовали опыт государства по введению минимальной цены алкоголя. Они пришли к выводу, что повышение минимальной цены на 10% отражалось в падении потребления примерно на 8%. Падает и число связанных с употреблением алкоголя посещений больницы и примерно на треть - число случаев смерти.
У изменения цены нет равнозначного влияния на потребление всех алкогольных напитков. Больше всего повышение цены влияет на приобретение крепких напитков, меньше - вина, а сложнее всего повлиять на потребление пива.
Несмотря на то, что эксперты и предупреждают о возможности, что с ростом цен люди могут предпочесть приобретать нелегальный алкоголь, канадские исследователи отмечают, что позитивные перемены на здоровье людей указывают - такие действия - не норма.
Когда Re:Check спросила у Крауклиса, не согласен ли он с научными признаниями, мэр Валки указал, что результаты этих исследований - самообман, так как люди просто покупают более дешевый алкоголь или находят другие одурманивающие вещества. "У ученых и всегда есть этакое ощущение заказа и что надо быть политкорректными. Есть устоявшиеся вещи, против которых никто никогда не рискнет выступать", - сказал он.
Лучше ли алкоголь наркотиков?
Крауклис утверждает, что лучше, если бы подростки употребляли алкоголь, а не наркотики. На вопрос, какие одурманивающие вещества самые вредные, однозначного ответа найти нельзя. Во-первых, воздействие разных наркотических веществ на здоровье сильно отличается. Во-вторых, наркотические вещества не так легкодоступны как алкоголь, в результате чего влияние на общество сравнить сложно. Несмотря на это, Международная комиссия по политике наркотических веществ в недавнем сообщении писала, что возможность приобрести алкоголь легально не отражает то, что он относительно безвреден.
Чаще всего обсуждается попытка уравнять вызывающие зависимость вещества по вредности в исследовании, опубликованном в 2010 году в престижном медицинском журнале The Lancet. Во внимание принимались десять видов вреда, которые вещество наносит индивидууму (например, зависимость, смертность и вред душевного здоровью) и окружающим (к примеру, преступность, потери для экономики и общества). Несмотря на то, что самые вредные для индивидуумов одурманивающие вещества - это курительная форма кокаина или крек, метамфетамин и героин, употребление алкоголя на общество в целом оказывает столь существенные последствия, что алкоголь в исследовании признан самым вредным одурманивающим веществом. Исследование часто критиковали, что сложно принять во внимание и точно измерить все нюансы.
Полезен ли алкоголь в малых дозах?
Употребление алкоголя в небольших дозах считают полезным для сердца и сосудов, однако среди ученых отличаются мнения, какую дозу алкоголя считать понятной. В официальных диетических рекомендациях США, например, указано, что женщинам не стоит употреблять больше одного напитка в день, а мужчинам - больше двух (под понятием "один напиток" в США подразумевают 0,35 литра пива, 0,15 литра вина или 0,05 литра спиртового напитка).
Однако, например, Школа общественного здоровья в Гарварде советует осторожно воспринимать советы употреблять алкоголь для улучшения здоровья, так как люди часто не останавливаются после одного напитка. Кроме того, если человек физически активен, но без лишнего веса и сосудистых заболеваний в семейной истории, употребление алкоголя его состояние здоровья не улучшит. И Всемирная организация здравоохранения советует лучше алкоголь не употреблять, так как риск больше потенциальных благ. Здоровый образ жизни и физически активности - куда более безопасные способы улучшить здоровье.
Означает ли более дорогой алкоголь, что молодежь чаще станет выбирать наркотики?
Крауклис отмечает, что у государств с более труднодоступным алкоголем есть проблемы с подростковой наркоманией. В разговоре с Re:Check он пояснил, что думал под этим, к примеру, Швецию, где у правительства - монополия на торговлю алкоголем, Финляндию, Норвегию, отдельные штаты США. Информацию он получил в разговорах с коллегами из этих стран, руководителями других самоуправлений, а также читал об этом, однако на конкретные публикации он указать не смог. Re:Check не получила подтверждения утверждениям Крауклиса в контексте этих стран. В статистике не отражается, что в северных странах наркотики употребляют чаще, чем в других местах в Европе.
В 2013 году было опубликовано исследование о студентах в Австралии и их соображениям, какие одурманивающие вещества они приобретают. Исследователей интересовало, начали ли подростки в случае повышения цен на алкоголь рассматривать приобретение марихуаны или так называемого экстази. 49% сказали, что не будут покупать марихауну, и 58%, что не приобретут экстази вне зависимости от цен на алкоголь. Однако число студентов, утверждавших, что рассмотрели бы возможность приобретение наркотиков, действительно вырастало в зависимости от того, какую сумму исследователи называли как стандартную цену напитка.
Вывод: Несмотря на то, что часто звучит, что в результате повышения цен на алкоголь люди приобретают более дешевый или нелегальный алкоголь, что в целом потребление не изменит, исследования доказывают обратное. И некоторые другие высказывания мэра Валки Вента Арманда Крауклиса о влиянии повышения цен или не основаны на доказательствах, или же доказательства неоднозначны - сложно точно ответить, какие одурманивающие вещества менее вредные и действительно ли молодежь вместо более дорогого алкоголя может предпочесть покупку наркотиков. Кроме того, несмотря на то, как рассказывает мэр, что алкоголь в малых дозах может быть благоприятен для сердца и сосудов, эксперты по поводу его употребления для улучшения здоровья высказываются осторожно.