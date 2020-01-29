Ср, 29.01.2020
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В Китае за 48 часов пустое здание превратили в специальный медицинский центр

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В находящемся по соседству с городом Ухань Хуангане в течение 48 часов пустое здание переоборудовали в специализированный на коронавирусе медицинский центр на 1000 коек.

И пустые, но находящихся в хорошем состоянии здания в кризисной ситуации имеют для Китая важнейшее значение. В находящемся рядом с эпицентром коронавируса городом Ухань Хуангане в течение 48 часов добровольцы и сотрудники строительных фирм переоборудовали пустое здание под нужды больницы.

Уже спустя два дня в Китае был открыт первый приспособленный для коронавируса медицинский центр. В здании поставили кровати, подключили воду, электричество и беспроводной интернет.

В пустом здании находился строящийся новый медицинский центр Центральной больницы Хуанганы, который должен был открыть свои двери в мае. Однако, принимая во внимание кризисную ситуацию, местное самоуправление заказало трансформацию больницы - ускоренное завершение строительных работ и адаптацию здания именно для лечения больных коронавирусом.

Переделка здания началась в субботу, а уже в понедельник утром больница приняла первых пациентов.

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