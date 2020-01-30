Марию Шарапову и друга принца Гарри поздравляют с помолвкой

ФОТО: instagram.com/mariasharapova

32-летняя спортсменка не афиширует свою личную жизнь, однако известно, что с 2018 года она встречается с британским миллиардером Александром Гилксом. Папарацци нередко ловили влюбленных во время романтических прогулок, а потом они перестали скрываться и стали появляться вместе на публике.

40-летний Гилкс - один из самых завидных женихов Великобритании. Он является основателем аукционного дома Paddle 8. В детстве Александр дружил с принцем Уильямом, а потом сошелся с его братом Гарри. Получив блестящее образование в Оксфорде, он позже изучал историю искусств в Санкт-Петербурге. Так что избранник Шараповой хорошо знаком с культурой ее родины и неплохо говорит по-русски, пишет StarHit.

Ранее британский миллиардер встречался с Пиппой Миддлтон. Кроме того,

за его плечами имеется и официальный брак - в 2012 году он женился на Мишель Нону, подруге Меган Маркл, но этот союз просуществовал недолго.