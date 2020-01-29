Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

После Brexit Европарламент покинут 73 британских депутатов, но отношения Великобритании и ЕС полностью разорваны не будут.

За Brexit последует переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В этот период на Великобританию по-прежнему будут относиться правовые нормы ЕС, и стороны должны будут достичь соглашения о новом торговом договоре.

Лондон настаивает, что такого соглашения достичь можно, однако должностные лица ЕС выразили сомнения, что это возможно в столь короткие сроки.

Переходный период можно продлить, если об этом договорятся обе стороны, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что на это не согласится.

Для Великобритании и рядовых граждан ЕС переходный период будет означать мало видимые изменения в обычном порядке дел, кроме того, Великобритания продолжит делать взносы в бюджет ЕС.

Однако со следующей недели Великобритания больше не сможет участвовать в работе структур ЕС и процессе принятия решений.