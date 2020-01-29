В среду Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit, обеспечив таким образом, что в пятницу в 23 часа по Гринвичу Великобритания выйдет из Евросоюза. За ратификацию соглашения проголосовал 621 депутат. 49 были против, а 13 воздержались, сообщает AFP.
После Brexit Европарламент покинут 73 британских депутатов, но отношения Великобритании и ЕС полностью разорваны не будут.
За Brexit последует переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. В этот период на Великобританию по-прежнему будут относиться правовые нормы ЕС, и стороны должны будут достичь соглашения о новом торговом договоре.
Лондон настаивает, что такого соглашения достичь можно, однако должностные лица ЕС выразили сомнения, что это возможно в столь короткие сроки.
Переходный период можно продлить, если об этом договорятся обе стороны, но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщил, что на это не согласится.
Для Великобритании и рядовых граждан ЕС переходный период будет означать мало видимые изменения в обычном порядке дел, кроме того, Великобритания продолжит делать взносы в бюджет ЕС.
Однако со следующей недели Великобритания больше не сможет участвовать в работе структур ЕС и процессе принятия решений.
Соединенное Королевство официально станет "третьей страной", которая больше не входит в единый рынок Европы. Его в дальнейшем будут образовывать только 27 государств.