В Бикерниекском лесу бросили умирать собачку. Ее случайно обнаружил прохожий

В Бикерниекском лесу на голодную и холодную смерть была оставлена собачка, которую лишь по счастливой случайности нашел и спас прохожий, сообщает в Facebook приют для животных Labās mājas.
Собачка была пристегнута поводком глубоко в лесу под елкой. К счастью, голодное и замерзшее животное заметил человек, который вышел на прогулку со своим домашним любимцем.
"У безответственности и предательства людей нет границ!" - пишет Labās mājas, указывая, что сука уже в возрасте и "передвигается с трудом".
Приют для животных просит отозваться тех, кто знает эту собачку или ее хозяина.
!! MEŽĀ ATRASTA PIESIETA IZBADĒJUSIES UN NOSALUSI KUCĪTE !! Cilvēka bezatbildībai un nodevībai nav robežu! Šī mazā,...Posted by Dzīvnieku patversme "Labās mājas" on Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris