В Бикерниекском лесу бросили умирать собачку. Ее случайно обнаружил прохожий

Собачка была пристегнута поводком глубоко в лесу под елкой. К счастью, голодное и замерзшее животное заметил человек, который вышел на прогулку со своим домашним любимцем.

"У безответственности и предательства людей нет границ!" - пишет Labās mājas, указывая, что сука уже в возрасте и "передвигается с трудом".

Приют для животных просит отозваться тех, кто знает эту собачку или ее хозяина.