Бродвей, Уолл-Стрит, статуя Свободы и Всемирный торговый центр - Нью-Йорк полон впечатляющих мест, которые ежегодно привлекают тысячи туристов и иностранцев, приезжающих туда в поисках лучшей жизни. Однако не всем удается реализовать американскую мечту.

В наши дни шарм крупных городов пропал - как свидетельствуют данные статистики, Нью-Йорк ежедневно покидают примерно 300 человек, которые отправляются жить в другое место.

Не у всех есть достаточно средств, чтобы переселиться, или возможности их заработать - в городе обитают и несколько тысяч бездомных.

Многие из них предпочли скрыться с глаз общественности в заброшенных туннелях метро.

Портал The Travel обобщил несколько удивительных фактов о тех, кто проводит жизнь в туннелях под улицами мегаполисов, или "людях-кротах".

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В этом году в правительстве создана специальная рабочая группа, задача которой - справиться с бездомными в системе метро Нью-Йорка.

Пока план создается, рабочая группа подсчитала, что в туннелях метро живет примерно две тысячи человек. Допускается, что это число может быть и значительно больше.

"Люди-кроты" живут под полюбившимися туристам улицами и прогулочными площадями - люди на поверхности даже не ощущают, что происходит в нескольких метрах под землей.

Бездомные перемещаются по поверхности земли только под прикрытием темноты, чтобы их не заметили стражи порядка и не выгнали из подземного дома.

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Так как система метро Нью-Йорка очень обширная и старая, бесчисленные участки туннелей метро больше не используются, однако в них можно проникнуть, найдя бывший вход на поверхности.

В туннелях по-прежнему хранятся старые вагоны, забыты стройматериалы и часто сохранились и пассажирские платформы, что делает эти места тайными и доступными для жилья.

Люди жили под землей еще несколько десятилетий назад - это началось во время Великой депрессии в 1929 году. С тех пор число бездомных и "людей-кротов" значительно выросло.

В туннелях метро есть не только темные и пугающие, но и опасные места. В туннелях живут различные рептилии, грызуны и насекомые, там могут происходить обрушения и находиться открытые шахты, которые невозможно увидеть в темноте.

Кроме того, там часто появляются преступники, которые убивают или грабят бездомных.

В тайные туннели очень легко проникнуть, несмотря на то, что лучше этого не делать. В городе - бесчисленное количество входов в бывшие станции метро, кроме того, не все из них закрыты. При этом проникновение в них незаконно и за это можно получить уголовное наказание.

Так же как и в любом обжитом месте, и в туннелях метро бездомные создают общины - они заботятся друг о друге, создают иерархию и воюют за свою территорию.

В туннелях живут и семьи с детьми. Если власти узнают, что у детей нет места жительства, их разлучают с родителями и размещают в детдоме, поэтому маленьких детей тщательно скрывают и почти никогда не выпускают на поверхность.

Жить в туннелях страшно и одиноко, поэтому "люди-кроты" заводят домашних животных - в подземелье часто содержатся и колонии котов.

ФОТО: Google Maps

Жизнь "людей-кротов" проходит в темноте - в туннелях нет электричества и на поверхность они могут выходить лишь когда наступит ночь. Чтобы увидеть дневной свет и, допустим, почитать книгу, они используют щели в вентиляционных решетках.

Некоторые из заброшенных туннелей совсем не пугают - иногда в них сохраняются электричество, красивые арки и стеклянные витражи. Верхняя часть туннеля может находиться и на поверхности, поэтому через окна проходит дневной свет. Эти места и чище.

В них бездомные жилища не оборудуют и выбирают места по принципу - чем темнее и дальше от внешнего мира, тем безопаснее.

В течением лет городское управление пыталось чистить туннели, однако площади настолько большие, что это просто невозможно. Многие заброшенные места забыты, и никто больше не знает, где они находятся и как в них попасть.

Заброшенные туннели вызывают мурашки не только у тех, кто живет на поверхности, но и у самих бездомных - многим страшно находиться там, поэтому они спят на перронах или в вагонах метро.

Так как вагоны длинные, через них в день проходят сотни людей и никто их не проверяет, бездомные могут спать там хоть весь день.

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