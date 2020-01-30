5 самых опасных дней в феврале 2020 года

Опасные дни требуют максимальной осторожности, но это не значит, что вам обязательно не повезет. Просто не надо забывать о наличии запасного плана и о том, что все важные дела в это время потребуют особого внимания и концентрации.

6 февраля - день уединения

Семейным людям можно побыть с семьей, но ждать от всех вокруг открытости, доброты и любви не стоит. Растущая Луна плохо сочетается с Раком, поэтому

ожидается сильный энергетический диссонанс. Он отразится на желании людей находить общий язык и быть гибкими.

Астрологи советуют насладиться одиночеством, если никто из ближайшего окружения не проявит инициативу и не пригласит вас отдохнуть после работы.

Добиться больших успехов 6 февраля, скорее всего, не получится. Это значит, что излишние амбиции будут только мешать.

9 февраля - полная и сильная Луна во Льве

В этот день Луна будет находиться близко к перигею, то есть к ближайшей к Земле точке орбиты. Сила Луны сильно возрастет - и это не самая лучшая новость, ведь нас ожидает полнолуние во Льве. Энергия стихии Огня сольется с активностью непредсказуемой Луны.

Из-за этого самой проблемной сферой 9 февраля будет деловая. К счастью, это воскресенье, поэтому многие будут освобождены от работы.

С другой стороны, у каждого из нас есть какие-то личные дела, которые мы хотим сделать в выходные.

Стоит избегать и их, потому что высока вероятность того, что что-то может не получиться.

Астрогоги рекомендуют сделать 9 февраля днем отдыха от любых дел.

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17 февраля - день начала ретроградности Меркурия

Эта маленькая, но быстрая планета сильно влияет на события в нашей жизни, а также на настроение. В периоды ретроградности Меркурия люди становятся менее рассудительными и более предрасположенными к обидам.

Меркурий в ретроградном состоянии мешает заключать сделки, знакомиться, находить компромиссы. Особенно опасен день начала обратного движения.

Это будет опасный понедельник, в который не следует выходить за рамки дозволенного. Можно наткнуться на большие проблемы,

поэтому лучше просто заниматься своими обязанностями, не давать никому пустых обещаний и не добиваться своего хитростью. Также в этот день астрологи настоятельно рекомендуют не делать крупные покупки, особенно через Интернет.

24 февраля - день интеллектуального спада

24 февраля - первый день роста Луны, который пройдет под эгидой Рыб. Серьезных проблем стоит ожидать всем, кто занимается интеллектуальной деятельностью: Рыбы отвечают за мотивацию и сообразительность, но в первый день роста лунного диска эффект почти всегда оказывается обратным ожидаемому.

Помимо этого возможен стресс, повышенная тревожность и усталость. Не упрощает ситуацию и то, что это будет понедельник.

В первый день недели важно не потерять уверенность в себе, так что все возможные неурядицы не стоит воспринимать слишком близко к сердцу.

Нужно помнить о том, что они являются частью нашей жизни.

29 февраля - "високосный день"

2020 год является високосным, а 29 февраля - днем наибольшей концентрации проблем и неурядиц. Астрологи настоятельно рекомендуют осторожнее относиться к новым делам и знакомствам. Не стоит рисковать и начинать заниматься чем-то непривычным. К счастью, в этом году 29 февраля выпадает на субботу, поэтому можно будет сфокусироваться на простых домашних делах, отдыхе и релаксации.

Именно так и стоит прожить данный день - в спокойствии и безмятежном отдыхе. Если же вам все-таки придется заняться работой, то нужно держать ухо востро.

Желательно избегать больших трат, ссор и неурядиц. Даже маленькая проблема может перерасти в этот день в нечто грандиозное и неприятное.