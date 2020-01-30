Китай: коронавирус набирает обороты

В минувшие сутки коронавирус унес 38 жизней - 37 в эпицентре вспышки, провинции Хубэй, и один случай - в провинции Сычуань. На данный момент столь большого числа смертей от коронавируса за одни сутки еще не было.

Из 1737 случаев инфицирования 1032 зарегистрированы в провинции Хубэй. Также сообщается о первом заболевшем в автономном районе Тибета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 29 января, призвала руководство всех стран действовать в связи с новым видом коронавируса, который схож с тем, что вызывает острый респираторный синдром. Сегодня, 30 января, состоится внеочередное заседание ВОЗ, на котором будет решен вопрос о необходимости объявления глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.