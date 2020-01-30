Чт, 30.01.2020
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Китай: коронавирус набирает обороты

Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Число умерших от нового вида коронавируса выросло до 179, на данный момент вирус диагностирован у 7711 человек. Об этом в четверг, 30 января, сообщило правительство Китая. 

В минувшие сутки коронавирус унес 38 жизней - 37 в эпицентре вспышки, провинции Хубэй, и один случай - в провинции Сычуань. На данный момент столь большого числа смертей от коронавируса за одни сутки еще не было.

Из 1737 случаев инфицирования 1032 зарегистрированы в провинции Хубэй. Также сообщается о первом заболевшем в автономном районе Тибета. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 29 января, призвала руководство всех стран действовать в связи с новым видом коронавируса, который схож с тем, что вызывает острый респираторный синдром. Сегодня, 30 января, состоится внеочередное заседание ВОЗ, на котором будет решен вопрос о необходимости объявления глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. 

Руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter написал, что ВОЗ глубоко сожалеет о "человеческой ошибке" в своих заявлениях на прошлой неделе, когда риск глобальной вспышки оценили как "умеренный", а не "высокий". 

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