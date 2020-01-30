Чт, 30.01.2020
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Эксперты говорят, что маски для лица от коронавируса особо не защитят

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Опасаясь нового коронавируса, который из Китая уже попал и в США, люди спешат приобрести запас масок для лица, которые во многих местах по стране уже полностью раскуплены, однако эксперты говорят, что большого смысла в них нет.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что зарегистрированы уже пять случаев нового коронавируса 2019-nCoV в четырех городах - Вашингтоне, Иллинойсе, Калифорнии и Аризоне. 73 человека еще ждут результатов анализов.

Все американские пациенты недавно вернулись из китайского города Ухань, где в декабре 2019 года на рыбном рынке началось распространение вируса. С этого момента заболевание зарегистрировано уже более чем в десяти странах мира.

В городе Сиэтл, например, хирургические маски были распроданы в течение нескольких часов после первого случая заболевания в США. В свою очередь в Вашингтоне маски недоступны с конца прошлой недели. Похожая ситуация и в других городах США.

"Все идут с утра и спрашивают, есть ли у нас маски для лица. В обычный сезон гриппа люди обычно приобретают одну или две маски, а сейчас они покупают их коробками", - рассказала изданию Al Jazeera аптекарь мюнхенской аптеки Тереза Жан.

Студентка Вашингтонского университета Тина Лу изданию BBC News рассказала, что она никогда не видела в городе так много людей в масках для лица, однако такая есть и у нее, ведь безопасность на первом месте.

В понедельник центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили: "Скорее всего, в США еще будут какие-то случаи заболевания в ближайшие дни или недели, в том числе точно будут случаи, когда человек этим вирусом заболел от другого инфицированного человека. Мы понимаем, что люди тревожатся о том, как этот вирус повлияет на американцев, однако пока что риск эпидемии в США очень низкий".

Обществу не нужно принимать каких-то дополнительных мер, чтобы защитить себя. Достаточно просто обычных ежедневных действий и гигиены. Это вещи, которые нам нужно соблюдать всегда и везде.

Специалист по инфекционным болезням Марк Уилхаус изданию New Scientist сказал: "Маски для лица могут помочь, однако точно неизвестно, оказывают ли они людям полную защиту".

В свою очередь специалист по здоровью Эрик Тонер изданию Business Insider прокомментировал, что "маски для лица людям не повредят, однако, скорее всего, они не особо эффективны, чтобы снизить риск заболевания".

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