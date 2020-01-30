"Отметили второе рождение": Игорь Николаев мог умереть несколько раз

Певец несколько раз чудом избежал смерти.

Первый случай произошел во время увольнительной после армии. Николаев хотел поймать водителя, чтобы быстрее попасть домой. Он шел счастливый по московским трамвайным путям. Внезапно артист ощутил пустоту под собой.

"Я куда-то полетел. Оказалось, провалился в открытый канализационный люк. Но благодаря толстой шинели застрял в коллекторе", - рассказал он.

Падение могло стоить Николаеву жизни, потому что через несколько секунд в нескольких сантиметрах от его головы проехал трамвай. Артист чудом уцелел и получил лишь незначительные травмы.

Следующий опасный случай произошел в общежитии. Николаев так засмотрелся на панораму Москвы, что чуть не вывалился из окна пятого этажа.

"Каким-то чудом мой сосед по комнате Юра Потеенко (сейчас он знаменитый кинокомпозитор) схватил меня за рубашку и дернул назад. Я страшно ударился шеей об угол кровати, но остался жив — Юра меня реально спас", - цитирует певца издание.

В тот год артиста просто преследовал злой рок. Он отправился с друзьями на дачу встречать Новый год, но их обстреляли из обреза. К счастью, все завершилось мирно.

Игорь Николаев мог погибнуть в нескольких автоавариях. Однажды причиной стала покупка праворульной машины из Японии, которой было сложно управлять на скользкой зимней трассе.

Николаев пытался объехать препятствие по встречке, а это было слишком опасно. В результате машина уткнулась в сугроб. В машине артист был с другом Сашей, который вытащил ключ из зажигания, выскочил из машины и побежал в сторону своего дома. Позже друзья отметили "второе рождение".

Сейчас Игорь Николаев счастлив, что дожил до 45 лет, ведь иначе у него бы не было чудесной семьи, жены и младшей доченьки Вероники.