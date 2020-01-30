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Он — живущий в Риге музыкант группы Bad Habits, она — инструктор по фитнесу, которая путешествовала за пределами Латвии. Их пути пересеклись в интернете, и уже совсем скоро его приглашения на кофе и отправленные ей любовные песни превратились в личные встречи и новые отношения, которые перешли в красочную, захватывающую и наполненную музыкой совместную жизнь.

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О том, как в стремительной среде социальных сетей 21 века расцвела их любовь, рассказывают Мартыньш Балодис, музыкант и солист группы Bad Habits, и его подруга Диана Гжибовска, инструктор по зумба-фитнесу. Их романтическая история началась со знакомства в интернете 8 лет назад, когда Мартыньш написал Диане письмо, приглашая на кофе. Почему бы и нет? — после нескольких месяцев переписки Диана, которая в то время даже не жила в Латвии, решила принять предложение и отправилась в Ригу на встречу с Мартыньшем. "Я помню, как посылал ей песни, которые звучали у меня в голове, когда я увидел, как она красива, как например, INXS — Beautiful Girl", — вспоминает Мартыньш время знакомства.

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Каждый шаг — с музыкой

Музыка сопровождает нас почти на каждом шагу — звуча конкретными аккордами, когда кто-то случайно вспомнит свою первую песню разбитого сердца, которую он слушал бесчисленное количество раз в подростковом возрасте, переживая о "потерянной любви". Музыка также отлично помогает "убежать" от повседневного шума и забот, проигрывая в наушниках какой-нибудь классический рок. "Музыка в моей жизни много значит, — рассказывает Мартыньш, — она дает мне тот коктейль эмоций, которые переносят меня в другую реальность, и это тоже моя работа". Также и Диана сталкивается с музыкой на работе изо дня в день: "Она — основная составная часть моей работы, чтобы успешно проводить под моим руководством занятия по танцевальному фитнесу."

Однако для тех, кто решает объединить свои жизненные пути, музыкальные привычки могут создать сложность — что делать, если вкусы другой половинки отличаются? Как выбрать общую балладу о любви? Любимый музыкальный стиль Мартыньша — кантри, рок, блюз и особый стиль группы Bad Habits, в то время как Диана на работе чаще всего использует латиноамериканские ритмы, а в повседневной жизни слушает мотивирующий и легкий фанк-рок и фанк-диско. "По моему мнению, наши музыкальные вкусы совершенно разные — как день и ночь. Мне нравится углубляться в текст и мелодию конкретной песни, анализировать их, в то время как Диану больше привлекает ритм. Находясь в машине Дианы как пассажир, я, бывало, переключал радиостанции, но когда ехали в моей — I'm the boss!" — смеется Мартыньш.

Что, если все же музыкальные вкусы не совпадают? – Никаких проблем!

Как может пара жить с совершенно разными музыкальными вкусами? Чаще всего решением может стать компромисс, но это не всегда необходимо. Чтобы каждый мог найти покой и момент для себя лично, позаботилась эра технологий. "Сейчас широко доступны устройства, которые обеспечивают простое и, что самое главное, высококачественное прослушивание аудио в любых условиях," – говорит Александр Екимов, руководитель по обучению продуктам Huawei в Латвии. – "Например, беспроводные наушники Huawei Freebuds 3 созданы, чтобы позволить пользователям наслаждаться музыкой, подкастами или другими аудио-записями без помех и качественно в любом месте и в любое время. Технология активного шумоподавления наушников способна распознавать и устранять фоновые шумы". Поэтому, пока Мартыньш в гостиной слушает душераздирающую рок-балладу, Диана, например, может спокойно слушать подкаст в наушниках. Более того, они могут отправиться на совместную пробежку, каждый слушая свою музыку, так как Freebuds 3 чрезвычайно удобен и почти незаметен даже в движении.

Несмотря на относительно разные музыкальные вкусы, у Мартыньша и Дианы есть, по крайней мере, одна песня, которую они называют "нашей песней" — Seasons в исполнении Future Islands. "В конце концов, то, какие жанры слушает пара, не имеет большого значения," – признается Мартыньш. – "Для любви, музыки и отношений общим является то, что каждая из этих вещей по-разному затрагивает струны вашей души, будь то агрессивный рэп, медленная любовная баллада или пустая попса."

ФОТО: Publicitātes foto