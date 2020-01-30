США за год отправили в Мексику 62 000 нелегалов - даже тех, кто не мексиканцы

Новая стратегия "Оставайтесь в Мексике" реализуется с 29 января 2019 года.

В рамках программы нелегальные иммигранты, даже если они не мексиканцы, отсылаются обратно в Мексику, где им нужно ждать, пока власти США рассмотрят их заявки о выделении убежища.

Большинство нелегальных иммигрантов, приезжающих в США из Мексики, - жители стран Центральной Америки, многие из Гватемалы и Гондураса.

Впервые в Мексику в рамках этой программы был отправлен и нелегальный иммигрант из Бразилии, сообщил в Twitter советник министра по внутренней безопасности США Кен Кучинелли.

Мексика на границе с США и на маршрутах нелегальных иммигрантов внутри страны разместила тысячи солдат.

В прошлом году на границе были задержаны более 144 000 нелегальных мигрантов. В декабре это число сократилось до 40 620 человек.