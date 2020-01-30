Чт, 30.01.2020
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Газета: 125 домов RNP - в аварийном состоянии. Или ремонт, или выселение

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Согласно данным предприятия Rīgas namu parvāldnieks, из 5000 обслуживаемых компанией домов в Риге 125 домов или 2% находятся в аварийном состоянии. Представитель RNP Крист Лейшкалнс сообщил, что все жители этих зданий предупреждены о ситуации, и им предлагаются решения для ее улучшения, пишет газета Diena.

Однако положение сложное, поскольку в этих домах зачастую нет накоплений на проведение ремонтных работ, а владельцы квартир имеют низкую платежеспособность. 

Если необходимые ремонтные работы в этих домах не будут завершены в установленные сроки, произойдет принудительное выселение жильцов. 

К сожалению, ни один из этих домов не подал заявку на участие в программе Altum, чтобы получить софинансирование Европейского союза для улучшения энергоэффективности и проведения реновации зданий. 

Следует отметить, что только 2% латвийского жилищного фонда было построено за последние 20 лет. 

Лейшкалнс отметил, что через 10-15 лет срок эксплуатации построенных в 70-80-е годы прошлого века домов подойдет к концу. Это не означает, что эти здания больше нельзя будет использовать, однако им будет необходима реновация.

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