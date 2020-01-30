Газета: 125 домов RNP - в аварийном состоянии. Или ремонт, или выселение

Однако положение сложное, поскольку в этих домах зачастую нет накоплений на проведение ремонтных работ, а владельцы квартир имеют низкую платежеспособность.

Если необходимые ремонтные работы в этих домах не будут завершены в установленные сроки, произойдет принудительное выселение жильцов.

К сожалению, ни один из этих домов не подал заявку на участие в программе Altum, чтобы получить софинансирование Европейского союза для улучшения энергоэффективности и проведения реновации зданий.

Следует отметить, что только 2% латвийского жилищного фонда было построено за последние 20 лет.