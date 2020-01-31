В чём фишка? ⟩ "Да, Седокова мне писала": Маркус Рива о "Евровидении" и шоу-бизнесе в России

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостем стал латвийский певец Маркус Рива.
Маркус Рива – популярный в Латвии певец, модель и телеведущий. Финалист талант-шоу "Хочу к Меладзе!".
Кстати, это его творческий псевдоним. Настоящее имя артиста - Микелис Лякса.
В Латвии Рива известен своим невероятным упорством - ведь он семь раз принимал участие в национальном отборе на "Евровидение".
Для многих зрителей стало неожиданность, что в 2020 году жюри не выбрали артиста в финальный отбор на "Евровидение". Была даже попытка собрать подписи в поддержку Ривы. Многие коллеги музыканта согласились с тем, что певец достоин быть в финале.
Маркус активно гастролирует не только в Латвии, но и по России, Украине, Беларуси и Казахстане.
Недавно стало известно, что он принял участие в популярной программе Андрея Малахова "Прямой эфир" в качестве гостя-эксперта.
Маркус рассказал нам:
- Что для него значит "Евровидение";
- Зачем он ездит в Лос-Анджелес;
- В каких условиях легче всего снимать клипы;
- С кем из российских звезд он дружит;
- Что он думает про союз Анны Седоковой и Яниса Тиммы.
Впрочем, в нашем разговоре было не только это, но и многое другое.
Видео: Интервью с Маркусом Рива на программе "В чем фишка"?