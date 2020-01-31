Пт, 31.01.2020
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  • "Да, Седокова мне писала": Маркус Рива о "Евровидении" и шоу-бизнесе в России

В чём фишка? ⟩ "Да, Седокова мне писала": Маркус Рива о "Евровидении" и шоу-бизнесе в России

Маркус Рива

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Осенью 2019 года TVNET запустил развлекательное шоу на русском языке "В чём фишка?". Нашим новым гостем стал латвийский певец Маркус Рива. 

Маркус Рива – популярный в Латвии певец, модель и телеведущий. Финалист талант-шоу "Хочу к Меладзе!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’m Impossible to break ❤️ #forever #grateful

Публикация от Markus Riva (@markusriva)

Кстати, это его творческий псевдоним. Настоящее имя артиста - Микелис Лякса.

В Латвии Рива известен своим невероятным упорством - ведь он семь раз принимал участие в национальном отборе на "Евровидение".

Для многих зрителей стало неожиданность, что в 2020 году жюри не выбрали артиста в финальный отбор на "Евровидение". Была даже попытка собрать подписи в поддержку Ривы. Многие коллеги музыканта согласились с тем, что певец достоин быть в финале. 

Маркус активно гастролирует не только в Латвии, но и по России, Украине, Беларуси и Казахстане. 

Недавно стало известно, что он принял участие в популярной программе Андрея Малахова "Прямой эфир" в качестве гостя-эксперта

Маркус рассказал нам: 

  • Что для него значит "Евровидение";
  • Зачем он ездит в Лос-Анджелес;
  • В каких условиях легче всего снимать клипы;
  • С кем из российских звезд он дружит;
  • Что он думает про союз Анны Седоковой и Яниса Тиммы.

Впрочем, в нашем разговоре было не только это, но и многое другое.

Видео: Интервью с Маркусом Рива на программе "В чем фишка"?

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