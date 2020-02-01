Сб, 1.02.2020
Происходит очистка. Предприятию нужна дезинфекция. Она сейчас идет. И это только к лучшему. Олег Буров, мэр Риги, о событиях в RNP

Станет ли коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства?

Дети в Китае - местная защита от коронавируса

ФОТО: EPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

На этот раз спецвыпуск.

Его главная тема - поиски ответа на вопрос, станет ли уханьский коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства.

Также в этом выпуске о том, как уберечься от инфекции и когда будет готова вакцина?

Видео: Итоги| 01.02.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

 

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