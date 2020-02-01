Станет ли коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства?

На этот раз спецвыпуск.

Его главная тема - поиски ответа на вопрос, станет ли уханьский коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства.

Также в этом выпуске о том, как уберечься от инфекции и когда будет готова вакцина?

Видео: Итоги| 01.02.2020