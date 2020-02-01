Станет ли коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
На этот раз спецвыпуск.
Его главная тема - поиски ответа на вопрос, станет ли уханьский коронавирус политическим Чернобылем для китайского руководства.
Также в этом выпуске о том, как уберечься от инфекции и когда будет готова вакцина?
Видео: Итоги| 01.02.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.