"Увидели гору мусора после наших обедов и испытали шок". Что делать с отходами?

"У нас очень мало отходов. Например, молоко нам привозят в десятилитровом бидоне. Мы его переливаем в стеклянные бутылки, бидон возвращаем. Еду мы тоже получаем в коробках. и потом совершаем обмен посудой… У нас нет, к примеру, бумажных салфеток – мы используем многоразовые. Мы чистим поверхности уксусом. Уксусная кислота уничтожает 99 процентов бактерий", - рассказывает Улла.

Все столы и стулья в ее кафе сделаны из старой мебели. Даже чашки сделаны из переработанных кофейных зерен. Из таких мелочей и складывается вся философия Zero Waste, делаешь один маленький шаг, например, вместо одноразового стаканчика для "кофе на вынос" используешь керамическую чашку – а получается большая польза для окружающей среды.

Главная гордость этого кафе – специальная компостная машина. В нее попадает кофейная гуща и другие отходы, а потом весь этот компост Улла дарит садоводам – любителям. Так и получается безотходный круговорот ресурсов – из рук в руки.

Принцип "без мусора" применим везде, объясняют экоактивисты. В соседнем квартале находится один из рижских Zero Waste магазинов. Это – магазин без упаковки Burka.

Галерея: Магазин без упаковки Burka

"Кулинары любители приходят с конкретными рецептами. Мне надо 50 грамм, допустим, миндалевой муки. Миндалевая мука очень дорогая и в простом магазине вы можете купить только упаковку. У нас можно купить 50 грамм, если необходимо только для рецепта", - рассказывает хозяйка магазина Burka Мария Солошенко.

Об изменениях привычек задумались и на предприятиях.

"Раньше было так – каждому сотруднику привозили обед в специальном пластиковом контейнере.

Когда мы увидели, целую гору мусора, которая остается после наших обедов, испытали шок! Это был поворотный момент",

- поделился представитель компании Draugiem Group Янис Палкавниекс.

Сейчас обед работникам привозят в металлической таре. Это оказалось и проще, и дешевле. За несколько лет компании удалось изменить привычки сотрудников и свести количество мусора к минимуму.

"Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана", - добавляет Палкавниекс.

Хозяйка Zero Waste кафе Улла Милбрета надеется, что ее бизнес со временем станет успешным. Кафе работает 9 месяцев и пока дела идут с переменным успехом. Заработанных денег хватает на оплату аренды и зарплату сотруднице. Сама Улла сейчас подрабатывает на полставки в школе, ведет уроки биологии.

Сейчас Улла ищет новых партнеров для бизнеса, или грамотного менеджера, который поможет вести счета и привлекать клиентов. Она уверена – пройдет немного времени и Zero Waste перестанет быть чем-то особенным.

"Жизнь без мусора и разумное потребление", говорит она – "это необходимость не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня".