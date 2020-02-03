"Увидели гору мусора после наших обедов и испытали шок". Что делать с отходами?

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" – программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
В этом выпуске:
- Из какого сора растут овощи и виноград: в Латвии уникальным образом рекультивируют свалки, превращая их в огороды и сады.
- Чем заместить пластик: магазины отказываются от полиэтиленовых упаковок, а покупатели переходят на бумажные пакеты и авоськи.
Видео: Ноль отходов и "золотой" мусор | БАЛТИЯ
Что делать с мусором?
Что делать с мусором? С тысячами тонн мусора, которое человечество производит ежедневно? Если по старинке, как в странах третьего мира – вывозить на свалку. А по-современному, как в Европе – сортировать и перерабатывать.
Самый современный мусорный полигон в странах Балтии – это полигон Гетлини, в Латвии. Сюда даже водят экскурсии.
По словам руководителя полигона, Латвия пока в самом начале технологической мусорной революции.
Все решает человеческий фактор. Пока одни люди уже делят свой мусор на составные – пластик в один бак, стекло – в другой, органику – в третий; большинство – по-старинке – все скидывает в одну кучу. В таком неприглядном виде несортированный мусор сюда и попадает.
"Вот эта проблема, что касается переработки бытовых, она актуальна не только в Риге, не только в Латвии, но и во всем мире. Проблема та, что если Латвия до 22 года не будет перерабатывать 65% от 95-го года - объема мусора биологического, то фактически государство попадает на очень большие штрафные санкции. Где-то 500 000 евро в день", - говорит руководитель компании Getliņi EKO Имантс Стиранс.
Европа ужесточает правила переработки мусора и, как здесь говорят, единственная возможность идти в ногу со временем, не вредить природе и избежать санкций Евросоюза – это завершить наконец-то строительства нового завода по полной переработке биоотходов. Цена вопроса - 40 миллионов евро.
При этом, в чем-то Латвия идет в ногу со временем, но в чем-то явно отстает – оставаясь единственной из трех стран Балтии, где нет своего мусоросжигательного завода.
"Я считаю, в Латвии надо три сжигательных завода, большой в Риге, на 120-150 000 тонн, в Курземе где-то и, скажем, в Латгалии. Тогда вопрос решен. Но если Курземе и Латгалия - там площади позволяют еще полигонам какое-то время жить, то Рига - это 5-7-максимум 9 лет. И мы полны, физически полны", - рассказывает Стиранс.
Zero Waste - жизнь "без мусора"
Экология – она и в малом, и в большом. В малом – это история про самосознание каждого отдельного человека, отказ от привычных норм потребления, модная нынче концепция Zero Waste. Т
"Пластмасса в пище и воздухе – не просто страшилка, это суровая реальность", – говорит Улла Милбрета.
Она доктор наук в области нейробиологии, много лет изучала биохимию и патологии нервной системы человека во Франции, потом работала в Сингапуре. Сегодня Улла – одна из лидеров движения Zero Waste в Латвии.
Zero Waste – это стиль жизни "без мусора", или "без отходов". Идея в том, чтобы по возможности не пользоваться одноразовыми вещами, например, пластиковыми пакетами или посудой, и в целом – потреблять разумно. Меньше мусора – чище природа.
"У нас очень мало отходов. Например, молоко нам привозят в десятилитровом бидоне. Мы его переливаем в стеклянные бутылки, бидон возвращаем. Еду мы тоже получаем в коробках. и потом совершаем обмен посудой… У нас нет, к примеру, бумажных салфеток – мы используем многоразовые. Мы чистим поверхности уксусом. Уксусная кислота уничтожает 99 процентов бактерий", - рассказывает Улла.
Все столы и стулья в ее кафе сделаны из старой мебели. Даже чашки сделаны из переработанных кофейных зерен. Из таких мелочей и складывается вся философия Zero Waste, делаешь один маленький шаг, например, вместо одноразового стаканчика для "кофе на вынос" используешь керамическую чашку – а получается большая польза для окружающей среды.
Главная гордость этого кафе – специальная компостная машина. В нее попадает кофейная гуща и другие отходы, а потом весь этот компост Улла дарит садоводам – любителям. Так и получается безотходный круговорот ресурсов – из рук в руки.
Принцип "без мусора" применим везде, объясняют экоактивисты. В соседнем квартале находится один из рижских Zero Waste магазинов. Это – магазин без упаковки Burka.
Галерея: Магазин без упаковки Burka
"Кулинары любители приходят с конкретными рецептами. Мне надо 50 грамм, допустим, миндалевой муки. Миндалевая мука очень дорогая и в простом магазине вы можете купить только упаковку. У нас можно купить 50 грамм, если необходимо только для рецепта", - рассказывает хозяйка магазина Burka Мария Солошенко.
Об изменениях привычек задумались и на предприятиях.
"Раньше было так – каждому сотруднику привозили обед в специальном пластиковом контейнере.
Когда мы увидели, целую гору мусора, которая остается после наших обедов, испытали шок! Это был поворотный момент",
- поделился представитель компании Draugiem Group Янис Палкавниекс.
Сейчас обед работникам привозят в металлической таре. Это оказалось и проще, и дешевле. За несколько лет компании удалось изменить привычки сотрудников и свести количество мусора к минимуму.
"Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана", - добавляет Палкавниекс.
Хозяйка Zero Waste кафе Улла Милбрета надеется, что ее бизнес со временем станет успешным. Кафе работает 9 месяцев и пока дела идут с переменным успехом. Заработанных денег хватает на оплату аренды и зарплату сотруднице. Сама Улла сейчас подрабатывает на полставки в школе, ведет уроки биологии.
Сейчас Улла ищет новых партнеров для бизнеса, или грамотного менеджера, который поможет вести счета и привлекать клиентов. Она уверена – пройдет немного времени и Zero Waste перестанет быть чем-то особенным.
"Жизнь без мусора и разумное потребление", говорит она – "это необходимость не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня".
"Балтия" – программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.