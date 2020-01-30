Чт, 30.01.2020
Рожава - контролируемый курдами регион Северной Сирии, который называют "игровой площадкой для Сатаны", является бомбой замедленного действия. Всего за две недели до моего приезда в городе Камышлы произошли три взрыва. Янис Вингрис, журналист TVNET из Сирии

За сутки пойманы трое водителей в состоянии наркотического опьянения

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны восемь автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и три шофера в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Все трое водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения, были задержаны в Риге, а наиболее число выпивших автоводителей - трое - были задержаны в Курземе.

За прошедшие сутки работники Госполиции оформили 460 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе - 161 протокол за превышение скорости.

В среду было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в семи из которых пострадали в общей сложности восемь человек.

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