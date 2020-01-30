За сутки пойманы трое водителей в состоянии наркотического опьянения

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны восемь автоводителей в состоянии алкогольного опьянения и три шофера в состоянии наркотического опьянения, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Все трое водителей, севших за руль в состоянии наркотического опьянения, были задержаны в Риге, а наиболее число выпивших автоводителей - трое - были задержаны в Курземе.
За прошедшие сутки работники Госполиции оформили 460 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе - 161 протокол за превышение скорости.
В среду было зарегистрировано 106 дорожно-транспортных происшествий, в семи из которых пострадали в общей сложности восемь человек.