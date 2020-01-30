В Кенгарагсе дети устроили перестрелку петардами

Опасное развлечение привлекло внимание окружающих. Некоторые схватились за мобильные телефоны, чтобы запечатлеть происходящее, другие же пытались остановить детей.

"Я сказала им, дети, вы не успеете убежать, если петарда в вас попадет! Ничего нам не будет, был их ответ. Я сказала, что нельзя так делать. После этого они бегали по двору и в конце концов убежали", - рассказала передаче свидетель Нина.

"Один мальчик был больше, старше остальных. Примерно двенадцати, тринадцатилетний. А остальным мальчикам было примерно 10 лет", - рассказала свидетельница происшедшего.

Дети закончили свои развлечения только тогда, когда использовали все петарды. Мальчики явно не осознавали, какими могут быть последствия, если один из выстрелов достигнет цели.

"Там было пару шагов до серьезной трагедии, так как дети выглядят относительно небольшими. Угроза могла быть очень серьезной и с последствиями на всю жизнь. Несмотря на то, что ракеты не выглядели слишком сильными, любая травма, связанная с глазами или лицом, может оставить неисправимые последствия", - прокомментировал передаче ситуацию исполнительный директор Центра микрохирургии Янис Бендикс.

Сами дети приобрести пиротехнику не могут, так как это запрещено законом. До запрещенного товара дети, возможно, добрались с помощью совершеннолетнего лица или же нашли петарды с прошедших праздников.

Местные в шоке и не понимают, почему родители позволяют детям делать такие вещи, почему не воспитывают, не присматривают и не рассказывают о возможных рисках. Врачи признают, что недостаточно делается и на государственном уровне.

"Никто конечно не рассказал, насколько это опасно, и не напугал, насколько плохо это может закончиться. Мы знаем кампании о том, что опасно слушать музыку в наушниках, идя через железную дорогу. Можно делать пугающие картинки или создавать несчастные виды людей, которые пристрастились к употреблению наркотиков. Думаю, образование в этой ситуации пошло бы во благо", - сказа Бендикс.