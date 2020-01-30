X Ambassadors объявили группу разогрева

На разогреве у X Ambassadors выступит одна из самых обсуждаемых латвийских групп - Neon Saturdays. Их синглы Phoenix, Get Up и Gravity получили известность и за пределами Латвии, попав в ротацию радиостанций в Германии, Австрии, Англии, а также TOP 200 студенческих радио США. Участники не скрывают своей радости по поводу выступления на разогреве у X Ambassadors.

ФОТО: Пресс-фото

"Это музыканты мирового уровня, творчество которых излучает сильнейшие эмоции, аутентичность и искренность — то, что нас самих вдохновляет больше всего", - говорит солист Neon Saturdays Андрис Эвелис, добавляя, что песни X Ambassadors — неотъемлемая часть их плейлистов.

В 2019 году Neon Saturdays стала осваивать новые музыкальные горизонты и выпустила свои первые три песни на латышском языке. Одна из них — композиция "Tik Skaļi" (feat. Reiks) попала в финал TOP 15 Latvijas Radio Muzikālā Banka.

Сейчас группа работает над новым материалом, которым совсем скоро поделится со своими слушателями.

Сэм Харрис приглашает на концерт в Риге:

X Ambassadors имеют полное право претендовать на звание новых героев альтернативной музыки. Их песня Litost была включена в саундтрек к фильму The Host, а хит Renegades, широко известный по рекламе Jeep Renegade, был на вершине списка альтернативных песен Billboard 12 недель подряд. X Ambassadors гастролировали с такими артистами, как Imagine Dragons, Jimmy Eat World и TheMowglis.

Первый платиновый альбом VHS превратил X Ambassadors из альтернативных рокеров и аутсайдеров Бруклинской инди-рок сцены в героев Billboard. Этот альбом - интимная история о молодости Сэма Харриса и его брата Кейси Харриса, наполненная звуковыми фрагментами домашних видео, ранними записями и репетициями. За выпуском альбома с его самыми узнаваемыми хитами Unsteady и Renegades последовал трехгодичный гастрольный марафон и ряд громких фестивальных выступлений. Манера написания песен Харриса становилась все более личностной, что привело к появлению в 2018 году таких блестящих синглов как JOYFUL” и Don’t Stay, и большому североамериканскому турне. Стараясь отдать должное среде, которая их воспитала, X Ambassadors вернулись в родной город Итака (штат Нью-Йорк), чтобы организовать фестиваль Cayuga Sound Festival и заняться сбором средств на благотворительные цели.

ФОТО: Пресс-фото

Композиция BOOM с выпущенного в 2019 году альбома Orion стала гимном личной революции и восстановления. Оформление альбома выполнено в черно-желтой цветовой гамме, с использованием шрифта Брайля. Для слепого от рождения клавишника Кейси Харриса, у которого только 10% зрения, это стало первым физическим воплощением его работы, который он смог воспринять визуально. На концертах Кейси кажется абсолютно нормальным крутым музыкантом в очках. И только в тот момент, когда он тянется за своей палочкой, фанаты внезапно понимают, что он абсолютно слеп. Благодаря популярности группы, Кейси стал голосом всех музыкантов с ограниченными возможностями, борясь за их права.