Трагедия в Ирландии: мать обвиняется в убийстве трех своих детей

Жительница Ирландии Дейдре Морли обвиняется в убийстве трех своих детей, которые были убиты в прошедшую пятницу, 24 января, у себя дома в Дублине, пишет Daily Mail.
В семье было трое детей - девятилетний Коннор, семилетний Дараг и трехлетняя Карла. Женщина работала медсестрой.
"40-летняя женщина обвиняется в связи с убийством своих трех детей. В четверг, 30 января, она явится в суд Дублина", - сказал представитель полиции.
"Мне нечего сказать. Есть только боль, печаль и страдание. Каждый вдох - как борьба с собой. Коннора, Дарага и Карлу боготворили. У них у всех было бы яркое будущее с семьей и друзьями", - сказал отец детей Эндрю Макгинли.
"Призываю родителей - любите своих детей, когда только это возможно. Говорите, как сильно вы их любите, и проводите с ними по-возможности больше времени", - продолжил отец жертв.