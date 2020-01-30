Трагедия в Ирландии: мать обвиняется в убийстве трех своих детей

"Мне нечего сказать. Есть только боль, печаль и страдание. Каждый вдох - как борьба с собой. Коннора, Дарага и Карлу боготворили. У них у всех было бы яркое будущее с семьей и друзьями", - сказал отец детей Эндрю Макгинли.