"Сдают как раба". Как конфликт Кокорина с "Зенитом" всколыхнул российский футбол

"Ему лучше сбежать из России"

Именно Уткин первым высказал мнение о возможных причинах случившегося с Кокориным. "Решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше", - объяснил журналист.

Уткин не пояснил, кого называет "высшей администрацией". Командой владеет "Газпром", совет директоров которого в свою очередь возглавляет Алексей Миллер.

Издание Sport24 утверждало, что решение о "ссылке" Кокорина в "Сочи" может носить политический характер: "Несмотря на поддержку клуба, против возвращения Александра в состав "Зенита" выступают люди из властных структур. Мотивировка - он не раскаялся и с такой биографией не должен играть за клуб-чемпион".

Кроме того, по данным издания, Семак и непосредственное руководство клуба до последнего ничего не знали о планах высшего руководства отдать игрока в аренду.

Sports.ru писал, что об аренде Кокорина в "Сочи", скорее всего, "договорились лично Борис Ротенберг и Алексей Миллер".

Спортивный журналист Игорь Рабинер тоже заявил, что "где-то наверху определенно дали команду": "Зэк за "народное достояние" играть не может".

Сам Ротенберг во время разгоревшегося скандала рассказал, что Кокорин "знал все заранее". "Мы с Сашей хорошо знакомы, по аренде общались с ним напрямую, но в последний момент что-то изменилось", - сказал бизнесмен.

"Газпром" ситуацию с Кокориным не комментировал, официального заявления не делал и сам "Зенит". Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов лишь отметил, что Кокорину было бы тяжело выдержать конкуренцию с игроками основного состава.

По мнению спецкора Sport24 Александра Муйжнека, ситуация, когда руководство клубов закулисно договаривается о переходах игроках, для "Зенита" не в новинку. Журналист сравнивает эту ситуацию с переходом Алексея Сутормина, который перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", но буквально через несколько дней оказался уже в "Зените".

В "Рубине" уже официально подтвердили переход Сутормина и представили его как нового игрока. Сам он говорил, как рад оказаться в Казани. Но тот же Семак настоял, что Сутормин нужен "Зениту". "Была договоренность на уровне руководства - СМИ писали, что переговоры вели лично Миллер и глава Татарстана Рустем Минниханов. В том же месяце футболист перешел в "Зенит", - напомнил Муйжнек в разговоре с Би-би-си.

Ситуацию, в которую попал Кокорин, колумнисты многих спортивных изданий описали словом "рабство". "Футболист оказался совершенно не готов, что с ним начнут обращаться как с рабом", - пишет Eurosport. "Кокорин - раб. Ему лучше сбежать из России. Сделки между Миллером и Ротенбергом в нашей стране просто так не срываются", - рассуждает автор "Чемпионата".

"Ничего хорошего нет в том, что судьбу игроков решают так, что плюют не только на его интересы, но и интересы тренера, - рассуждает Муйжнек. - Беспрецедентна именно такая ситуация, когда плюют не только на интересы игрока, но и тренера. Который сам напрямую говорил, что руководство "Зенита" согласовало его возвращение и это слово было решающим".

В сложившейся ситуации ущерб понесли все стороны, говорит Чернявский: "Семак - пострадавший, потому что ему показали, что его мнение ничего не стоит. Кокорина реально сдают как раба. "Зенит" тоже пострадал - они строят из себя европейский клуб, но когда вмешиваются "царьки", повлиять на это никак не могут".