Организатор суперсерии: "Для Бриедиса и Дортикоса это будет самый большой гонорар в их карьере"

Бой пройдёт 21 марта в "Арене Рига". Это будет финал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг).

Оба боксёра принимали участие и в первом сезоне суперсерии, потерпев поражение в полуфинале. Бриедис проиграл украинцу Александру Усику, а Дортикос, в свою очередь, - Мурату Гассиеву.

За два сезона суперсерии это будет шестой бой Бриедиса, и в пятый раз он сможет бороться перед латвийскими болельщиками. Единственный бой, ставший исключением, состоялся в 2018 году в Чикаго (США) против немца Ноэля Гевора.

У организаторов было несколько предложений для проведения боя Бриедиса и Дортикоса. Рига была выбрана по большей части из-за поклонников Бриедиса, которые заполнили арену и создали особую атмосферу.

"Финансовый фактор всегда важен, но он всё равно не решающий. Для нас очень важно организовать максимально хорошее мероприятие, насколько это возможно. Предыдущий опыт проведения боёв в Риге был отличным", - сказал Зауэрланд.

Он отметил, что для организаторов очень важно, чтобы бой был визуально приятным на экранах телевизоров и других электронных средств.

"Бокс, по сути, это телевизионный спорт. У нас были предложения и из Майами, и из Лас-Вегаса, а также из Саудовской Аравии и России. Но мы всё же не были уверены, что в других местах атмосфера будет такой же, как здесь", - рассказал организатор.

Для Дортикоса, как и для Бриедиса, это тоже будет шестой бой в рамках суперсерии. Однако за два сезона ему ни разу не посчастливилось сразиться в родной Кубе или в Майами, где он тренируется.

"Дортикос из Кубы. Устраивать боксёрские бои там очень сложно. Конечно, мы рассматривали Майами в качестве варианта, что сравнительно близко к Кубе. Но всё же именно нам принадлежит право выбора, где этим гладиаторам предстоит сражаться", - заметил организатор.

Для Дортикоса это будет уже второй бой в Латвии, так как прошлым летом во время полуфинала второго сезона суперсерии он одолел американского боксёра Эндрю Табити в "Арене Рига".

Галерея: Юньер Дортикос против Эндрю Табити

"Дортикос был не против сражаться в Риге. Его первый опыт здесь был хорошим, ему удалось выиграть, к тому же болельщики заполнили арену на оба полуфинала", - сказал Зауэрланд.

В финале Бриедис и Дортикос будут сражаться за пояс чемпиона Международной боксёрской организации (IBF) и за награду победителя суперсерии - трофей легендарного Мухаммеда Али.

Также на кону пояс боксёрского журнала The Ring. В категории тяжёлого веса этот пояс в своё время принадлежал таким легендам бокса, как Мухаммед Али и Майк Тайсон.