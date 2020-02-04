Организатор суперсерии: "Для Бриедиса и Дортикоса это будет самый большой гонорар в их карьере"

Майрис Бриедис и кубинец Юньер Дортикос будут сражаться не только за титулы, но и за самый большой гонорар в их карьере, в разговоре с TVNET рассказал организатор Всемирной боксёрской суперсерии Калле Зауэрланд.
Бой пройдёт 21 марта в "Арене Рига". Это будет финал второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии в первой весовой категории (до 90,7 кг).
Оба боксёра принимали участие и в первом сезоне суперсерии, потерпев поражение в полуфинале. Бриедис проиграл украинцу Александру Усику, а Дортикос, в свою очередь, - Мурату Гассиеву.
За два сезона суперсерии это будет шестой бой Бриедиса, и в пятый раз он сможет бороться перед латвийскими болельщиками. Единственный бой, ставший исключением, состоялся в 2018 году в Чикаго (США) против немца Ноэля Гевора.
У организаторов было несколько предложений для проведения боя Бриедиса и Дортикоса. Рига была выбрана по большей части из-за поклонников Бриедиса, которые заполнили арену и создали особую атмосферу.
"Финансовый фактор всегда важен, но он всё равно не решающий. Для нас очень важно организовать максимально хорошее мероприятие, насколько это возможно. Предыдущий опыт проведения боёв в Риге был отличным", - сказал Зауэрланд.
Он отметил, что для организаторов очень важно, чтобы бой был визуально приятным на экранах телевизоров и других электронных средств.
"Бокс, по сути, это телевизионный спорт. У нас были предложения и из Майами, и из Лас-Вегаса, а также из Саудовской Аравии и России. Но мы всё же не были уверены, что в других местах атмосфера будет такой же, как здесь", - рассказал организатор.
Для Дортикоса, как и для Бриедиса, это тоже будет шестой бой в рамках суперсерии. Однако за два сезона ему ни разу не посчастливилось сразиться в родной Кубе или в Майами, где он тренируется.
"Дортикос из Кубы. Устраивать боксёрские бои там очень сложно. Конечно, мы рассматривали Майами в качестве варианта, что сравнительно близко к Кубе. Но всё же именно нам принадлежит право выбора, где этим гладиаторам предстоит сражаться", - заметил организатор.
Для Дортикоса это будет уже второй бой в Латвии, так как прошлым летом во время полуфинала второго сезона суперсерии он одолел американского боксёра Эндрю Табити в "Арене Рига".
Галерея: Юньер Дортикос против Эндрю Табити
"Дортикос был не против сражаться в Риге. Его первый опыт здесь был хорошим, ему удалось выиграть, к тому же болельщики заполнили арену на оба полуфинала", - сказал Зауэрланд.
В финале Бриедис и Дортикос будут сражаться за пояс чемпиона Международной боксёрской организации (IBF) и за награду победителя суперсерии - трофей легендарного Мухаммеда Али.
Также на кону пояс боксёрского журнала The Ring. В категории тяжёлого веса этот пояс в своё время принадлежал таким легендам бокса, как Мухаммед Али и Майк Тайсон.
"Приятно, когда есть несколько поясов, но важнее - трофей Мухаммеда Али. Нам важно выяснить, кто является лучшим из лучших в этой весовой категории", - выразил своё мнение организатор суперсерии.
"Мы не рассматривали вариант согласиться на условие WBO и организовать ещё один бой с Гловацки. Да, были проблемы, оба парня допустили глупые ошибки, но... (выдерживает паузу) нужно двигаться дальше. Удачи им обоим. Не знаю, с каким противником в следующий раз столкнётся Гловацки. В любом случае результат был соответствующий, Майрис победил в том бою", - прокомментировал ситуацию с реваншем Зауэрланд.
Организатор признал, что сейчас не думает о работе над третьим сезоном суперсерии для первой весовой категории.
"Второй сезон мы устроили, потому что первый был отличным опытом. Усик победил, он был лучшим в этой категории, но он пошёл дальше. Снова встал вопрос - кто является лучшим крузервейтом планеты? Думаю, что это мы выясним во втором сезоне после боя Бриедиса и Дортикоса", - пояснил Зауэрланд.
Портал boxingscene.com в начале января писал, что победитель столь ожидаемого боя предположительно получит 2 миллиона долларов США.
Из-за условий контракта Зауэрланд не может раскрыть суммы гонораров. Но он всё же отметил, что предполагаемый гонорар за победу в финале суперсерии составляет несколько миллионов долларов.
"Могу лишь сказать, что это бой за несколько миллионов. Это финал - для обоих боксёров это будет самый большой гонорар за их карьеру", - поделился Зауэрланд.
Бриедис, отметивший свой 35-й день рождения 13 января, за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпев лишь одно поражение. У 33-летнего Дортикоса, в свою очередь, на счету 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.
Видео: Пресс-конференция Бриедиса и Дортикоса