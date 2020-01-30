Россия закрывает границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространения нового коронавируса из Китая.
Как сообщает ТАСС, об этом в четверг на заседании правительства заявил сам Мишустин. Распоряжение пока не опубликовано.
По его словам, 30 января правительство "проинформирует всех о мерах, принятых для борьбы с распространением вирусной инфекции".
Пока что в России не подтвержден ни один случай нового короновируса.
В Китае число погибших в результате вспышки короновируса выросло до 170 человек, в свою очередь количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 7711.