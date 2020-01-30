Чт, 30.01.2020
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Овечкин продолжает подниматься в списке лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин и Том Уилсон

ФОТО: AP/Scanpix

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

"Вашингтон" Овечкина дома уступил "Нэшвиллу" со счётом 4:5, а российский хоккеист отметился одной заброшенной шайбой.

Этот гол позволил российскому форварду обогнать Стива Айзермана (692 гола) в списке лучших снайперов в истории лиги. Теперь на счету Овечкина 693 шайбы, он вышел на единоличное девятое место. Для этого достижения Овечкину потребовалось сыграть 1134 матча за 15 лет.

"Складывается впечатление, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. Если ты когда-нибудь побьёшь рекорд Гретцки, я хочу быть приглашенным на твою вечеринку", - поздравил Овечкина 54-летний Айзерман.

Теперь Овечкину нужно забросить две шайбы, чтобы обойти Марка Мессье (694 шайбы) и подняться на восьмую строчку. Лидером в этом списке является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Правда, учитывая, что все звёзды располагающиеся выше Овечкина в таблице бомбардиров, уже завершили карьеру, у российского хоккеиста есть все шансы побить ещё несколько рекордов.

Видео: 693-я шайба Александра Овечкина в НХЛ

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