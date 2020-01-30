Ксения Собчак обратилась к пластическому хирургу

По словам очевидцев, 38-летняя знаменитость прибыла во "Фрау Клиник" около семи часов вечера, где ее встретил лично один из самых популярных среди звезд пластических хирургов Сергей Блохин, который специализируется на операциях по омоложению, пластике груди и лицевой пластике, пишет "СтарХит".

"Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина, - рассказал изданию один из пациентов клиники. -

Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику.

Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса".

Напомним, ранее Собчак признавалась, что с 30 лет раз в неделю обязательно посещает косметолога и очень довольна результатом. Кроме того, она занимается йогой, фитнесом и тщательно следит за своим питанием. Однако к услугам пластических хирургов, если верить самой Ксении, она прибегала лишь однажды -

более десяти лет назад у нее возникли проблемы с дыханием, и во время операции по их устранению в клинике Лос-Анджелеса ей убрали небольшую горбинку на носу.

Кстати, по поводу маленькой груди теледива никогда не комплексовала, наоборот - считает это достоинством. Так что теперь поклонники гадают, какие же изменения она решила внести в свою внешность...