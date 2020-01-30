Чт, 30.01.2020
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На вакантные должности в NEPLP выдвинуты журналисты TV3 Калдерауска и Эглитис

Иева Калдерауска (слева)

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам выдвинула на вакантные должности в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) журналистку TV3  Иеву Калдерауску и бывшего журналиста TV3 Яниса Эглитиса. 

Члены комиссии сошлись во мнениях по первой кандидатуре, а вторая кандидатура вызвала дискуссии.

Среди кандидатов упоминались бывший руководитель отдела медиаполитики Министерства культуры Роберт Путнис и бывший редактор интернет-журнала Satori.lv Илмар Шлапинс.

За кандидатов в члены NEPLPдолжен еще проголосовать Сейм. Всего на вакантные места подано 13 заявок. 

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