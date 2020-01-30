На вакантные должности в NEPLP выдвинуты журналисты TV3 Калдерауска и Эглитис

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам выдвинула на вакантные должности в Национальном совете по электронным СМИ (NEPLP) журналистку TV3 Иеву Калдерауску и бывшего журналиста TV3 Яниса Эглитиса.
Члены комиссии сошлись во мнениях по первой кандидатуре, а вторая кандидатура вызвала дискуссии.
Среди кандидатов упоминались бывший руководитель отдела медиаполитики Министерства культуры Роберт Путнис и бывший редактор интернет-журнала Satori.lv Илмар Шлапинс.
За кандидатов в члены NEPLPдолжен еще проголосовать Сейм. Всего на вакантные места подано 13 заявок.