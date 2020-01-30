Сейм отклонил предложение о снижении цен на компенсируемые лекарства

Было подано предложение к закону о налоге на НДС, предусматривающее установить сниженную ставку НДС 5% на лекарства, входящие в список компенсируемых государством.

Партия отмечала, что в Латвии НДС на лекарства - один из самых высоких среди стран ЕС.

"Цена на лекарства в Латвии формируется следующим образом - цена производителя, НДС 12%, наценка оптовых торговцев, наценка аптек", - пояснил руководитель фракции "Согласия" Виталий Орлов.