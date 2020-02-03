Вместе с Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь и ещё 7 человек. Кто они?

Джон, Керри и Алисса Алтобелли

В тот день в вертолёте Коби Брайанта находилась также Алисса Алтобелли - подруга Джианны по баскетбольной команде. Вместе с ней на борту находились её родители - Джон и Керри Алтобелли.

56-летний Джон Алтобелли был главным тренером бейсбольной команды в калифорнийском колледже Оранж-Кост. Sports.ru пишет, что Джон и Коби сблизились из-за того, что их дочери играли в одной команде. Брайант часто присутствовал на тренировках своей дочери и в своём Instagram отмечал также игру Аллисы Алтобелли.

"Мы потеряли члена нашей семьи. Наши сердца разбиты. Тренер Алтобелли был гигантов в нашем кампусе, любимым учителем и тренером, коллегой и другом", - приводит CNN слова президента колледжа Оранж-Кост Анжелики Суарес.

Джон, Керри и Алисса решили отправиться на вертолёте вместе с Коби Брайантом, чтобы избежать пробок в Лос-Анджелесе. У Джона и Керри остались сын Джей Джей и дочь Лекси.

* На фото слева - Джон и Керри, справа - Алисса, посередине - Джей Джей и Лекси.

Сара и Пэйтон Честер

13-летняя Пэйтон Честер также была подругой Джианны по баскетбольной команде. Вместе с ней на борту вертолёта находилась её мама, 45-летняя Сара.

"Когда люди оплакивают потерю Коби Брайанта, я хочу на минутку вспомнить двух великолепных людей, которые были с ним, Сару и Пэйтон Честер", - написал в своём Facebook директор Тодд Шмидт, директор школы, в которой училась Пэйтон.

"Семья Честеров была искренней, доброй, заботливой и полной озорства и смеха. В то время, когда мир оплакивает потерю атлета, я оплакиваю потерю столь же важных людей. Их потеря будет столь же остро чувствоваться и наши сердца также разбиты", - написал Шмидт.

Брат Сары Честер, Энди Джордж, в разговоре с Larry Brown Sports рассказал, что для его племянницы Пэйтон баскетбол был большой частью её жизни и она хотела играть в старшей школе и колледже.

У Сары Пэйтон остался муж и двое сыновей.

* На фото Пэйтон и Сара Честер

Кристина Маузер

38-летняя Кристина Маузер также летела в том вертолёте. Она была баскетбольным тренером девочек. Sports.ru пишет, что Маузер 11 лет проработала учителем физкультуры в школе, где училась дочь Коби Брайанта. Затем легендарный баскетболист предложил ей работы помощника тренера в его академии Mamba.

"Мои дети и я опустошены. Сегодня мы потеряли нашу прекрасную жену и маму в результате крушения вертолёта. Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь. Спасибо всем за все хорошие пожелания, которые так много значат", - написал в своём Facebook муж Кристины Мэтт Маузер.

У Кристины Маузер осталось трое детей - две дочери (3 и 11 лет) и сын (9 лет).

Ара Зобаян

50-летний Ара Зобаян был частным пилотом Коби Брайанта с 20-летним стажем. "Он был опытным лётчиком и инструктором, который был преданным, заботливым и хотел помочь своим ученикам преуспеть", - сказал Даррен Кемп, ученик Зобаяна.