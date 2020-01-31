Пт, 31.01.2020
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"В такой стеклянной будке": Лолита рассказал, что ее удивило в аэропорту Тель-Авива
Видео

Лолита Милявская и Регина Тодоренко

ФОТО: скриншот видео

Украинская исполнительница Лолита Милявская порассуждала на тему курения и рассказала, как ужасны места для курильщиков в аэропорту Тель-Авива. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"В аэропорту Тель-Авива. Загон для курильщиков айкоса и прочего. Ещё и бутылочки лежат от тех, кто перед полетом боится турбулентности", - написала артистка в Instagram. 

Милявская опубликовала короткий ролик, в котором объяснила, что ей не нравится, что она курит. 

"Ты делаешь то, что нельзя…" - сказала про себя певица. 

Тем более, что Лолите не нравится делать это в такой "стеклянной будке". 

"Здесь жутко пахнет... Стою и думаю, докурю и, наверное, брошу", - подытожила она.

Артистка подчеркнула, что не станет спрашивать мнение подписчиков, так как она представляет, что они думают по этому поводу. 

Ранее похорошевшая Лолита рассказала, что у нее вызывает омерзение.

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