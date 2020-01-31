"В такой стеклянной будке": Лолита рассказал, что ее удивило в аэропорту Тель-Авива
Украинская исполнительница Лолита Милявская порассуждала на тему курения и рассказала, как ужасны места для курильщиков в аэропорту Тель-Авива.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"В аэропорту Тель-Авива. Загон для курильщиков айкоса и прочего. Ещё и бутылочки лежат от тех, кто перед полетом боится турбулентности", - написала артистка в Instagram.
Милявская опубликовала короткий ролик, в котором объяснила, что ей не нравится, что она курит.
"Ты делаешь то, что нельзя…" - сказала про себя певица.
Тем более, что Лолите не нравится делать это в такой "стеклянной будке".
"Здесь жутко пахнет... Стою и думаю, докурю и, наверное, брошу", - подытожила она.
Артистка подчеркнула, что не станет спрашивать мнение подписчиков, так как она представляет, что они думают по этому поводу.