Елизавета II стала пятой среди самых долгоправящих монархов в мире. Обойдет мужчин?

"Ее Величество в 93 года превзошла австрийского монарха XIX века Франца Иосифа I, который восседал на троне 67 лет и 356 дней", - сообщил в Twitter Адриан Хилтон, лектор по политике, философии и политическому богословию.

Он отметил, что королева, которая официально начала свое правление 6 февраля 1952 года, поднялась на пятое место в списке дольше всех правящих монархов мира.

Елизавета II также официально является самым долгоживущим британским монархом в истории, превзойдя свою прабабушку королеву Викторию в сентябре 2015 года.