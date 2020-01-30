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Елизавета II стала пятой среди самых долгоправящих монархов в мире. Обойдет мужчин?

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5-е место: королева Великобритании Елизавета II - 67 лет и...

ФОТО: AFP/Scanpix, Wikipedia

Ее Величество королева Елизавета II установила новый рекорд, став пятой по счету среди дольше всех правящих монархов в мире. К тому же она единственная женщина в этом списке.

"Ее Величество в 93 года превзошла австрийского монарха XIX века Франца Иосифа I, который восседал на троне 67 лет и 356 дней", - сообщил в Twitter Адриан Хилтон, лектор по политике, философии и политическому богословию.

Он отметил, что королева, которая официально начала свое правление 6 февраля 1952 года, поднялась на пятое место в списке дольше всех правящих монархов мира.

Елизавета II также официально является самым долгоживущим британским монархом в истории, превзойдя свою прабабушку королеву Викторию в сентябре 2015 года.

Кто же эти монархи - долгожители на троне?

5-е место: королева Великобритании Елизавета II - 67 лет и...

4-е место: правитель царства майя К’инич Ханааб Пакаль - 68 лет и 33 дня

3-е место: князь Лихтенштейна Иоанн II - 70 лет и 91 день

2-е место: король Таиланда Пхумипон Адульядет - 70 лет и 126 дней

1-е место: "король-солнце" Людоовик XIV - 72 дня и 110 дней

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5-е место: королева Великобритании Елизавета II - 67 лет и...

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