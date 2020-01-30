В Даугавпилсе начнут курсировать произведенные в России трамваи

В пятницу, 31 января, в Даугавпилсе по 2-му маршруту начнут курсировать новые произведенные в России трамваи, сообщили агентству LETA в самоуправлении.
На этой неделе муниципальное Daugavpils sātiksme приняло первые четыре четырехосных трамвайных вагона, доставленные литовской компанией Railvec.
В пятницу планируется принять еще два трамвайных вагона. В свою очередь последние два из восьми предусмотренных контрактом трамвайных вагонов в настоящее время находятся в Даугавпилсе, и поставщик в ближайшее время планирует провести их проверку.
Пассажирские перевозки новыми трамвайными вагонами планируется начать в пятницу на 2-м маршруте.
Параллельно начался процесс сдачи в эксплуатацию новой трамвайной линии, которая вскоре будет открыта для пассажирских перевозок.
Как сообщалось, Даугавпилсская дума приняла решение о покупке трамваев российского производства, поставки которых взяла на себя компания Railvec.
Общая сумма контракта составляет 4 093 600 евро.
Согласно договору, доставка трамваев должна была состояться уже 26 июля, однако поставщик нарушил требования контракта, ранее заявила компания Daugavpils sātiksme.