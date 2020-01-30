"Стена Трампа" не помеха: обнаружен рекордный туннель для контрабанды из Мексики в США

Власти США на границе США и Мексики обнаружили контрабандный туннель. Его протяженность составляет примерно 1,3 км - это самый длинный из до сих пор найденных туннелей, передает CNN.
Туннель начинается в мексиканском городе Тихуана, приблизительно в 75 км от границы с США, а заканчивается в калифорнийском Сан-Диего.
Ответственные службы были удивлены сложностью подземных строительных работ: туннель был оборудован системой вентиляции воздуха, электричеством и железнодорожными путями. На обоих концах туннеля построены лифты.
Туннель вырыт на глубине порядка двадцати метров, его высота - 170 см, ширина - 60 см.
Туннель пересекает под землей знаменитую стену Дональда Трампа, которая должна была стать преградой для контрабанды из Мексики, отмечает Deutsche Welle.
Согласно американским законам, только что обнаруженный туннель власти Мексики должны залить туннель бетоном.