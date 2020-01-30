Видео ⟩ Житель Межциемса поймал мальчика, портившего чужое имущество

На месте происшествия вызвавший полицию рассказал, что отвечает за управление соседним многоквартирным домом. Мужчина объяснил, что молодые ребята регулярно разрисовывают близлежащие здания баллончиками и маркерами.

В день происшествия он увидел группу мальчишек, двое из которых обрисовывали частную собственность. На этот раз он поймал одного из них.

Проверка личных данных показала, что нарушителю всего 13 лет. Его попросили показать содержимое рюкзака, где были найдены три цветных баллончика.

Полиция также вызвала на место происшествия маму мальчика.

Во время переговоров к полицейским подошли два других мальчика. Дети пожаловались полиции, что делали замечание рисовавшим ребятам, но в ответ один из них получил кулаком в лицо.

Дети также показали полиции видео, на котором задержанный мальчик и еще один из его друзей наносили ущерб частной собственности. Видео было передано правоохранительным органам.

Вскоре после этого пострадавшего мальчика отвезли домой, чтобы обсудить инцидент с его матерью. Женщина осмотрела сына и решила, что в этом случае медицинская помощь не понадобится. В то же время мать мальчика попросила провести беседу с задержанным мальчиком о его поведении.

Тем временем на место происшествия прибыла и мать нарушителя. Женщине рассказали, что произошло, и возможные последствия действий ее сына.

Учитывая, что мальчику на момент совершения преступления всего 13 лет, он не несет административной или уголовной ответственности. Вместо этого призовут к ответственности его родителей.

Кроме того, независимо от возраста нарушителя, владелец территории имеет право на возмещение ущерба.

Несмотря на то, что один из нарушителей убежал и не явился на место происшествия, его личность будет установлена в ходе судебного разбирательства, и ему и его родителям придется предстать перед полицией.