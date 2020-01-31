Прогноз Василисы Володиной на февраль 2020-го: предостережение для всех

По словам Василисы Володиной, февраль даст ход процессам, возвышающим гордое имя "человек". В мире ожидаются проблемы, связанные с решением межнациональных вопросов, экологических проблем, облегчением религиозных разногласий.

Одновременно с этим февраль будет богат на финансовые аферы - слишком идеалистично мы будем воспринимать реальность, а там, где есть место идеализму, всегда "поднимает голову" самообман или обман злонамеренный.

Строить планы, фантазировать мечтать никто не запрещает - это прекрасно, но ни в коем случае не стоит отрываться от земли в этих желания, предупреждает астролог.

Еще одна характеристика гармоничного аспекта секстиля между Юпитером и Нептуном - именно он задает тон всему месяцу! - это избыточность во всем, стремление к чрезмерности. Не стремитесь получить сразу много - можно сильно промахнуться.

"Напомню вам древнюю притчу. Красавица попросила у богов столько лет жизни, сколько песчинок в горсти песка, а вот пожелать себе вечную молодость при этом забыла. Состарилась в положенные всем годы, а потом влачила бесконечное бессильное существование в старости. Понимаете, о чем я? Загадывать желания сейчас модно, только делать это нужно правильно - продумывая их в деталях и ставя реалистичные планы.

Так что в феврале делаем ставку не на размах, а на реализуемость желания на конкретику, четкость и достижимость", - посоветовала всем Василиса Володина.

Кроме того, астролог отметила, что события февраля получат развитие в июле, а к итогу прийдут лишь в октябре, и порекомендовала строить свои планы с учетом этого.

Начиная с 17 февраля и до 10 марта Меркурий будет проходить первую петлю своей ретроградности, а потому неизбежны неувязки, опоздания, ошибки, пробки, затягивание важных процессов...