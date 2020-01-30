Рижское "Динамо" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф

В четверг, 30 января, рижское "Динамо" в гостях уступило московскому "Динамо" со счётом 2:5 (1:1, 0:1, 1:3). В этом матче двумя результативными передачами отметился нападающий московской команды Микс Индрашис.
Для латвийской команды это поражение стало восьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Теперь можно сказать официально, что "Динамо" потеряло даже теоретические шансы на выход в плей-офф.
Интересно, что счёт в матче открыли именно рижане - Александр Протапович с близкого расстояния замкнул передачу Картера Эштона. 5 минут спустя Игорь Полыгалов счёт сравнял, а на 7-й минуте второго периода Андрей Алексеев вывел москвичей вперёд.
До перерыва у хозяев была возможность увеличить отрыв в счёте, но рижан выручила штанга.
В начале заключительного отрезка игры хозяева ещё дважды огорчили рижскую команду. Сначала точным броском отметился Тему Пулккинен, а две с половиной минуты спустя гол забил Дмитрий Моисеев.
На 9-й минуте Микелис Редлихс сумел сократить отставание в счёте до двух голов, но за три с половиной минуты до финальной сирены Дмитрий Яшкин снова поразил ворота рижского "Динамо", установив окончательный счёт - 5:2.
После сегодняшнего матча в активе рижан 34 очка, которое даёт предпоследнее, 11-е место в Западной конференции.
Следующий матч рижане также проведут на выезде 1 февраля против казанского "Ак Барса". Затем "Динамо" проведёт серию из пяти матчей у себя дома.