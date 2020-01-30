Пт, 31.01.2020
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

В Китае распространяется коронавирус

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг, 30 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового вида коронавируса. Об этом организация сообщила в своем микроблоге Twitter.

Решение ВОЗ было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, пишет Deutsche Welle.

В то же время ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с коронавирусом. 

Чрезвычайной ситуацией международного значения считается событие, которое представляет угрозу для здоровья населения других странах в результате международного распространения болезни. Ранее ВОЗ объявляла о такой ситуации пять раз, пишет "Дождь".

По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае достигло 170 человек. Новые случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах. В Китае власти сообщают, что на 29 января зарегистрирован 7711 случаев заражения коронавирусом.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса привел "Интерфакс".

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