ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

🚨BREAKING🚨



"For all of these reasons, I am declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of #2019nCoV."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020

Решение ВОЗ было принято после первого подтвержденного случая передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая, пишет Deutsche Welle.

В то же время ВОЗ не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи с коронавирусом.

Чрезвычайной ситуацией международного значения считается событие, которое представляет угрозу для здоровья населения других странах в результате международного распространения болезни. Ранее ВОЗ объявляла о такой ситуации пять раз, пишет "Дождь".

По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае достигло 170 человек. Новые случаи заболеваний зафиксированы в 15 странах. В Китае власти сообщают, что на 29 января зарегистрирован 7711 случаев заражения коронавирусом.