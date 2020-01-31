Галерея ⟩ В Таллинне открылся первый в Эстонии капсульный отель

В четверг, 30 января, в Таллинне на Пярнуском шоссе открылся первый в Эстонии капсульный отель, где гости могут переночевать в приватных, футуристических капсулах, сообщает Rus.Postimees.
"Было желание сделать что-то новое и интересное. Глядя в будущее, с повестки дня нельзя снять Азию, откуда появятся будущие туристы", - объясняет владелец Capsule Hostels Tallinn Марек Ыунамяги, почему он решил открыть и в Эстонии популярные в Азии отели капсульного типа.
Из комментария Ыунамяги следует, что новый отель нацелен в первую очередь на туристов.
Первые капсульные отели появились в 1979 году в Японии в городе Осака.
Они предлагают приватное и компактное место ночлега путешественникам, которые не хотят ночевать в шикарных и дорогих номерах отелей.
Базовая цена в новом отеле начинается с 30 евро за сутки, в случае особых мероприятий или большого наплыва гостей цена может вырасти.
Пакет ночлега содержит персональный код прохода и магнитную карту как для входа в здание, так и для входа в капсулу, постельное белье, полотенце, возможность помыться и тапочки.
В капсуле, помимо кровати, есть Smart TV и телевизор, наушники, высокоскоростной интернет, сейф, частная вентиляционная система, дневное и ночное освещение. Есть также общая кухня, а также автомат с закусками и кофейный автомат.
Всего в новом отеле 46 капсул. Речь идет об отеле с самообслуживанием, в котором можно зарегистрироваться как на сайте, так и на месте.
Администратор, по словам Ыунамяги, бывает там время от времени, не 24/7, а в зависимости от числа клиентов и предварительно зарегистрированных групп. Код доступа клиент получает при регистрации, а карту для входа находит уже в капсуле.
Если опыт первого отеля будет удачным, то у предприятия в планах расширяться как в Эстонии, так и в соседних странах.
Интерес к капсульному отелю уже есть: например, на 21 июля, когда в Таллинне будет проходить концерт группы Rammstein, уже все 46 капсул забронированы.