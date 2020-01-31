Галерея ⟩ В Таллинне открылся первый в Эстонии капсульный отель

"Было желание сделать что-то новое и интересное. Глядя в будущее, с повестки дня нельзя снять Азию, откуда появятся будущие туристы", - объясняет владелец Capsule Hostels Tallinn Марек Ыунамяги, почему он решил открыть и в Эстонии популярные в Азии отели капсульного типа.

Из комментария Ыунамяги следует, что новый отель нацелен в первую очередь на туристов.

Первые капсульные отели появились в 1979 году в Японии в городе Осака.

Они предлагают приватное и компактное место ночлега путешественникам, которые не хотят ночевать в шикарных и дорогих номерах отелей.

Базовая цена в новом отеле начинается с 30 евро за сутки, в случае особых мероприятий или большого наплыва гостей цена может вырасти.

Пакет ночлега содержит персональный код прохода и магнитную карту как для входа в здание, так и для входа в капсулу, постельное белье, полотенце, возможность помыться и тапочки.

В капсуле, помимо кровати, есть Smart TV и телевизор, наушники, высокоскоростной интернет, сейф, частная вентиляционная система, дневное и ночное освещение. Есть также общая кухня, а также автомат с закусками и кофейный автомат.

Всего в новом отеле 46 капсул. Речь идет об отеле с самообслуживанием, в котором можно зарегистрироваться как на сайте, так и на месте.

Администратор, по словам Ыунамяги, бывает там время от времени, не 24/7, а в зависимости от числа клиентов и предварительно зарегистрированных групп. Код доступа клиент получает при регистрации, а карту для входа находит уже в капсуле.

Если опыт первого отеля будет удачным, то у предприятия в планах расширяться как в Эстонии, так и в соседних странах.